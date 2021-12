Tot januari geen bezoekende fans in voetbalstadions na incidenten, Standard stopt ticketverkoop

De raad van bestuur van de Pro League heeft zich vanochtend over de zware incidenten in Antwerpen en Luik gebogen en er een streng gevolg aan gegeven. “Tot het einde van dit kalenderjaar zijn er geen bezoekende supporters meer toegelaten in alle wedstrijden van de Pro League”, klinkt het in een mededeling. Het gaat om de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup.

“Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.”

Lees ook Wat bezielt iemand om een bivakmuts op zak te steken en in de bilspleet of hoger een vuurpijl te verstoppen?

De Pro League “heeft de voorbije maanden intensief en constructief samengewerkt met de verschillende overheden en kabinetten. Wij zullen niet toestaan dat de incidenten die gisteren plaats vonden dit overleg hypothekeren. Daarom zullen deze trajecten verder geïntensifieerd worden met nadruk op het harmoniseren van de maatregelen en de verhoging van de pakkans en het elimineren van de straffeloosheid.”

Standard

Standard had niet op de Pro League gewacht en had zelf al maatregelen aangekondigd. “Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn”, stelt de Luikse club in een mededeling. “Daarom heeft onze club beslist om verschillende krachtige maatregelen te nemen: een sluiting van de eerste verdieping van tribune 3 (D3, E3, F3) en de eerste verdieping van tribune 4 (E4) vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd en dit tot nader order; het stopzetten van de ticketverkoop voor onze thuismatchen; en een verbod op de ticketverkoop voor de sfeergroepen voor onze uitwedstrijden en dit tot nader order.”

Charleroi verkocht Standard zondag een fikse dreun. De Carolo’s wonnen de kraker op Sclessin op de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League met ruime 0-3 cijfers. De wedstrijd werd ontsierd door de Luikse supporters, die meermaals vuurwerk op het terrein gooiden. Scheidsrechter Nicolas Laforge floot de partij in het slot in volledige chaos definitief af.

Ook de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp (0-1) werd ontsierd door wangedrag van de fans. Tientallen heethoofden bestormden na de 0-1-nederlaag het veld richting het Antwerp-vak. De hooligans zagen zich snel teruggedrongen door politiespotters in burger, en de politie in combatuitrusting legde een cordon aan voor het Antwerp-vak. Ook daar wilden fans via een poort ontsnappen om te vechten. De politie en Beerschot-hooligans speelden nog geruime tijd een kat-en-muisspel, waarbij rake klappen vielen. Uiteindelijk heeft de politie drie arrestaties verricht.