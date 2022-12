Toptrio zorgt in Azencross alweer voor spektakel van bovenste plank. Van Aert: ‘Keer op keer hing ik aan de rekker’

In de laatste cross van 2022 reden de grote drie de rest al in de eerste ronde op achterstand. Van Aert kwam het best uit de startblokken, waarna Van der Poel even een kloofje sloeg. Net voor het ingaan van de tweede ronde kreeg de Nederlander weer het gezelschap van Van Aert en Pidcock.

Daan Soete trok op 20 seconden de tweede ronde in. De rest reed al rond op een halve minuut.

Na een kwartier cross schudde Van der Poel opnieuw aan de boom, Van Aert dichtte het gat. Pidcock moest passen bij de tempoversnelling van de Belgische kampioen, maar vond bij het ingaan van de vierde ronde opnieuw aansluiting.

Thijs Aerts en Witse Meeussen leverden ondertussen strijd voor de vierde plaats, maar Daan Soete en co. hielden het tweetal in het vizier.

Van Aert en Van der Poel bleven elkaar bestoken met demarrages en dat leek net iets van het goede te veel voor Pidcock. De wereldkampioen bleef zich in het wiel vastbijten, al hing hij bij elke tempoversnelling aan de ­rekker.

In de slotronde gooide Van der Poel nog een bommetje, maar hij reed zich in volle finale vast, waardoor het pleit beslecht zou worden in een sprint met drie, waarin Van Aert duidelijk de sterkste was. Voor de vierde plaats hield de Brit Cameron Mason nog Gerben Kuypers achter zich.

Het is voor Van Aert de vijfde zege van het seizoen, na Dublin, Mol, Zolder en Diegem. De Belgische kampioen pakte met de Azencross zijn derde zege in een week.

‘Mathieu was de sterkste’

“Het was een moeilijke cross voor mij. Ik denk dat het duidelijk was dat Mathieu van der Poel technisch de sterkste was”, was de analyse van Wout van Aert. “Keer op keer hing ik aan de rekker en moest ik gaatjes dichten. Ik vond ook geen punt op het parcours waar ik het de anderen moeilijk kon maken. Uiteindelijk was ik al blij dat ik bij Van der Poel kon ­blijven.”

De Nederlander leek in Loenhout inderdaad op weg naar winst, tot hij aan het sukkelen ging in een diepe modderstrook.

“Ik kom nog dat laatste procentje te kort om het echt af te maken”, ervoer Van der Poel. “Op die laatste modderstrook deed ik mezelf de das om. Bijna reed ik de afsluiting in. Die fout kost me de zege. Anders was het niet tot een sprint met drie ge­komen.”

Rode loper

Bij de vrouwen werd het een derde zege op vier eindejaarscrossen voor Shirin van Anrooij. Na Mol en Gavere won de pas 20-jarige Zeelandse ook in de blubber van Loenhout, waar weliswaar heel wat grote namen hun kat hadden gestuurd.

In de eerste ronde al reed Van Anrooij weg bij Zemanova en Schreiber en begon ze aan een solotocht. Schreiber werd op 55 seconden tweede, Bakker derde.

“Van bij de start voelde het goed aan”, vertelde de winnares. “Ik sloeg een klein gaatje en ging gelijk door. Toen de kloof groot genoeg was, heb ik geen onnodige risico’s meer genomen. Tempo zoeken, goed blijven doorrijden en geen fouten maken, daar kwam het op neer.”