Topsprinter Jakobsen is klaar voor de Tour: ‘Ik krijg een toptrein mee, er zijn geen excuses’

Met een valies vol vertrouwen is Fabio Jakobsen naar Kopenhagen gevlogen. De drang om te winnen is groot, zeker na de prestaties van ploegmaat Mark Cavendish vorig jaar. ‘Hier heb ik naartoe gewerkt.’

In oktober gaan ze verbouwen, hij en zijn verloofde Delore. “Zij mag de kleuren kiezen, ik doe de praktische kant van de zaak”, vertelt Fabio Jakobsen (25). “Een visgraatvloer willen we graag. En beneden krijg ik een fietsenkamer, om wat te rommelen.” Tussen de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour ging hij al een kijkje nemen in de showroom. Maar nu is het tijd voor het echte werk: de Tour. De allereerste voor Jakobsen.

“De grote show gaat nu plaatsvinden. Hier heb ik naartoe gewerkt”, zegt hij. “Daar hoort wat spanning bij. Dat is meestal wel zo, maar bij de Tour is dat toch meer dan bij de Elfstedenronde. De Ronde van Frankrijk is heroïsch. Het leeft ook veel feller bij de mensen thuis. Ik deed twee Vuelta’s en ik had pas nadien door hoe hard dat in mijn eigen dorp en in het dorp van mijn vriendin had geleefd. Bij de Tour zal dat in de overtreffende trap zijn.”

Droomde jij hier als kleine jongen al van?

Jakobsen: “In de zomer was er vakantie dus dan keken we altijd op televisie. Maar het was pas toen ik bij de profs meer ging winnen dat het begon te dagen dat het niet onmogelijk was. Mijn eerste herinnering aan de Tour is Cancellara die bijzondere dingen deed in de openingsetappes. Het duel Contador-Schleck. Cavendish die sprint.”

Voel jij je schuldig tegenover Mark Cavendish? Door jouw deelname kan hij het record van Eddy Merckx (34 ritzeges) niet verbreken.

“Moet ik dan nog een jaar wachten met de Tour, zodat Cavendish het record wel kan pakken? We zijn allebei topsporter, we willen allebei graag.”

Hebben jullie het daar met zijn tweeën over gehad?

“Aan het begin van het jaar. Dat ik naar hem opkijk en van hem wil leren. En dat ik hoop dat een Tour-selectie geen rivaliteit zou veroorzaken. Waarop hij zei: ‘Nee, we zijn vrienden. Als jij gaat, ga jij. Als ik ga, ga ik.’”

Mark Cavendish won vorig jaar vier etappes in de Tour, dit jaar is hij er niet bij. Beeld EPA

Zijn jullie vrienden?

“We zijn supporter van elkaar en vrienden op afstand. Ik heb heel veel van Cavendish geleerd in het afgelopen anderhalf jaar. Wat kan ik zeggen? Niets anders dan dat ik het mooi vind dat hij gelijk staat met Merckx. Cavendish kan dat record nog altijd pakken, volgend jaar misschien, of het jaar daarop. De beslissing werd boven ons hoofd genomen.

“De strijd, als ik het al een strijd mag noemen, tussen twee sprinters binnen een ploeg is iets wat ik hier al vijf jaar meemaak. Het begon met Gaviria en Viviani. Toen bleef Viviani, maar kwamen Hodeg en ik daaronder. Toen kregen we Bennett en Cavendish. Nu zijn Cavendish en ik het. Ik denk dat we het allebei verdienden, als je los naar onze prestaties kijkt. Hij is zo’n legende en na de Tour van vorig jaar is het alleen maar bijzonder dat ik het stokje nu mag overnemen. Dat motiveert me om mijn best te doen.”

Je volgt iemand op die vorig jaar vier keer mocht juichen. Hoe zenuwachtig word jij daarvan?

“Het is niet alleen de Tour van vorig jaar, hé. De editie daarvoor was er Bennett, dan was er de ronde van Viviani, die van Gaviria, daarvoor had je Kittel. Die mannen hebben allemaal gepresteerd en dat is ook mijn doel. Ik denk dat je daarnaartoe groeit met deze ploeg. Ik krijg een toptrein mee, de violen zijn tijdens de Ronde van België nog een laatste keer gestemd, er zijn geen excuses. Ik denk dat dat goed moet komen.”

Het wordt een pittige editie dit jaar. Hoe vaak heb jij het roadbook al gelezen?

“Een paar keer. Vluchtig. Ik denk dat je deze Tour moet opdelen in drie delen. In week één liggen er kansen. Week twee wordt op de tanden bijten en op de klok kijken. Rit twaalf ziet er van tevoren de lastigste uit. Galibier, Croix de Fer, Alpe d’Huez, dat is niet mals. In de laatste week zitten opnieuw een aantal sprints.”

Speelt die in je hoofd, rit twaalf?

“Daarvan weet je van tevoren dat dat geen fijne dag wordt. Als je de snelste bent in de laatste 250 meter zul je wellicht de traagste zijn op de beklimmingen van een uur en meer. Vorig jaar in de Vuelta waren er zo drie ritten die ik van tevoren kon omcirkelen. Twee vielen mee, toen had ik nog tien minuten over. In die derde etappe nog slechts drie minuten. En in de Tour zijn de tijdslimieten nog strakker. In vergelijking met rit twaalf is een sprintdag voor mij een gemakkelijke dag.”

Fabio Jakobsen: "Ik sprint liefst niet meer zo dicht langs de dranghekken." Beeld BELGA

Denk jij aan groen?

“Dat is bijkomstig. Als ik kans wil maken op groen moet ik ritzeges nemen. In de lastigere ritten met tussensprints ben ik niet zo goed als Van Aert, Van der Poel of zelfs Sagan, met hem weet je nooit.”

Durf je nog voluit te sprinten na het ongeval in Polen?

“Ja, dat wel. Maar het liefst niet meer zo dicht langs de dranghekken. Ik ben ook voorzichtiger met kleine gaatjes. Niemand wil vallen, geen enkele sprinter. In mijn optiek ben ik altijd redelijk voorzichtig geweest. Ik heb het niet zien aankomen, ik kan het me ook niet herinneren. En remmen op zo’n moment is ook geen optie.”

Hoe pak jij dat mentaal aan?

“Stapje voor stapje. In het begin na het ongeluk heb ik een paar keer met psycholoog Michaël Verschaeve gepraat. Eerst was er onbegrip en woede, dat moet je allemaal een plek geven. Nu stel ik mezelf altijd de vraag: wat kan ik er zelf aan doen? Wat kan ik zelf doen om weer mens en wielrenner te worden? Ik heb die denkwijze steeds beter onder de knie. Wat kan ik er zelf aan doen dat ik een rit in de Tour win? Dat is van dag tot dag mijn trainingen doen en onze trein op punt zetten, fouten analyseren en bijsturen. Alles wat ik zelf in de hand heb zo voorspoedig mogelijk laten verlopen.”