Topschutter Suzuki verlaat STVV vanwege heimwee

De spits stond afgelopen zomer nog dicht bij een transfer naar Schalke 04, had gesprekken lopen met Club Brugge en Anderlecht, en weigerde nog te spelen voor STVV omdat hij naar een grote Europese competitie wou. Die transfer zat er dus wel aan te komen. De bestemming doet echter wel wenkbrauwen fronsen. Niet Italië of Duitsland, wel Japan. Suzuki keert terug naar zijn ex-club Kashima Antlers.

De 25-jarige Suzuki was geliefd in Sint-Truiden, er viel geen kwaad woord over de goedlachse Japanner. Toch kampte hij gedurende zijn periode in Limburg voortdurend met heimwee. Daar kwam nog bij dat Suzuki zijn familie in Japan amper kon zien, zeker met de huidige reisrestricties vanwege de pandemie.

Afscheid met goal

Vorig jaar verdoezelden de doelpunten nog wat, maar dit jaar (amper twee goals) werd hij met de neus op de feiten gedrukt. Hij vertelde in april nog in de krant dat hij soms dacht aan een terugkeer naar huis. “Maar telkens als ik een doelpunt scoorde, wist ik weer dat ik in België ben om mijn droom waar te maken: een voetbalcarrière uitbouwen in Europa.”

Die droom wordt dus op de lange baan geschoven. Suzuki had na de match tegen Eupen al afscheid genomen van de spelersgroep, gisteren maakte de club de transfer officieel. STVV is zo een belangrijke schakel kwijt. Iemand voor wie de fans naar het stadion kwamen. Uitzwaaien deed hij weliswaar in stijl: met een doelpunt en een overwinning. STVV trekt nu wellicht de markt op voor een vervanger.

De eerste wedstrijd van Sint-Truiden na de winterstop, op 15 januari, is op verplaatsing bij Club Brugge.