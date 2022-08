Topschutter Bryan Heynen schiet Genk met twee goals naar de leiding

Hoewel het tegen Cercle Brugge geen grote cijfers op het scorebord kon zetten, spatte de energie weer van Racing Genk af. Een ontketende Bryan Heynen schoot zijn ploeg met twee goals (mee) aan de leiding. Komend weekend voetbalt hij met een gouden stier op zijn rug. ‘Dat zal niet vaak meer gebeuren.’

Wouter Vrancken was tevreden dat zijn ploeg het lastige obstakel Cercle Brugge met succes had omzeild: “Geen enkele ploeg speelt sprankelend voetbal tegen dit Cercle.” Het publiek genoot van de eerste helft van Trésor, de fijne baltoets van El Khannouss en vooral de invalbeurt van verloren zoon Ally Samatta. De Tanzaniaan werd lang na de match nog gevierd aan de uitgang van het stadion. De vele schouderklopjes deden hem stralen.

Maar de belangrijkste man zaterdag was Bryan Heynen. Scorende kapitein van Racing. Voor de tweede week op rij goed voor twee goals. Tegen Cercle kopte hij vlak voor rust de 1-0 binnen en benutte hij de strafschop die zijn ploeg weer op voorsprong bracht. Heynen zit nu al aan vier goals in amper vijf matchen. Nog eentje en hij evenaart zijn totale productie van vorig seizoen.

Het maakt de 26-jarige middenvelder niet alleen topschutter van zijn ploeg, maar ook van de competitie. “Het toont dat we de verschillende doelpuntenmakers hebben en niet afhankelijk zijn van één spits”, zei Vrancken. “Dat is voor tegenstanders moeilijker om te verdedigen. Het is leuk voor Bryan. Uit eigen ervaring weet ik dat scoren het mooiste is dat er bestaat voor een middenvelder.”

Nog meer prees Vrancken de rol die Heynen in zijn groep vervult. “We kennen Bryan allemaal als kapitein die niet het hoogste woord voert. Hij is iemand die het op het veld laat zien. Niet alleen door goals te maken, maar in alles. Hij brengt het geloof over. Dan verdien je die band.”

Baaljaar

Heynen zelf bleef er bescheiden onder. Zoals altijd. “Dat ik straks met de Gouden Stier kan spelen? Ik ben er niet mee bezig, maar het is leuk. Het zal misschien nooit meer gebeuren. Ach, het zijn de drie punten die tellen.”

Die drie punten kwamen moeilijker tot stand dan vooraf misschien gedacht. Genk was goed - zeker in het laatste halfuur van de eerste helft - Cercle was taai. “Het was al bij al een moeilijke wedstrijd”, erkende Heynen. “We hebben meer moeten vechten voor de tweede bal. Deze wedstrijden moet je ook kunnen winnen.”

”Het verhaal van vorig jaar was dat er bij zo’n gelijkmaker de twijfel toeslag. We zijn daarin volwassener geworden en spelen deze wedstrijden uit. Het enige dat er ontbreekt is dat we matchen vroeger moeten beslissen. Ook vandaag hadden we meer kunnen scoren. En we hebben de nul nog niet kunnen houden. Zolang we meer goals maken dan de tegenstander is er niets aan de hand, maar uiteindelijk wil je daar wel naartoe.”

Na een baaljaar amuseert Racing zich nu rot. Het boekte tegen Cercle de vierde zege op rij, scoorde tot dusver vijftien keer en is de gedeelde leider. “We wisten dat er een reactie moest komen na vorig seizoen”, zei Heynen. “Ik denk dat we trots mogen zijn op ons antwoord. Daarmee doel ik niet alleen op ons spel, maar ook op onze energie, die overslaat naar de supporters. Of het weer leuk is om voor Genk te spelen? Ik heb het altijd leuk gevonden.”