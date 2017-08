Topgewichtheffer die dopingstraf van vier jaar uitzat, sterft op zijn 35ste

Velichko Cholakov is niet de minste naam in het gewichtheffen. In 2004 veroverde hij op de Spelen in Athene brons in de categorie +105 kg. Datzelfde jaar werd hij Europees kampioen in het Oekraïense Kiev. Twee jaar later pakte hij zilver op het EK.



Cholakov, 1m98 groot, leek vertrokken voor een grootse carrière, maar in 2008 begon het verval. De Bulgaarse gewichtheffer testte positief op steroïden, vlak voor de start van de Spelen in Peking. Ook tien van zijn ploegmaats werden positief bevonden. Bulgarije trok zijn volledige team terug, Cholakov en co werden vier jaar geschorst.



Nadat hij zijn straf had uitgezeten, nam Cholakov de Azerische nationaliteit aan. In 2012 stond hij op het punt deel te nemen aan de Olympische Spelen in Londen, tot hij vanwege gezondheidsproblemen forfait moest geven.



Volgens zijn familie kloeg Cholakov de laatste tijd over hartproblemen. Het voorbije weekend overleed hij op 35-jarige leeftijd aan een hartaanval.