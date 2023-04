Topfitte Quinten Hermans maakt zich op voor Waalse klassiekers

Na de successen van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen is de honger van Alpecin-Deceuninck nog niet gestild. Soren Kragh Andersen trekt door tot Luik en Quinten Hermans (27) heeft gepiekt naar de komende twaalf dagen. ‘Van de vier Ardennenklassiekers moet de Brabantse Pijl mij het beste liggen.’

Met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix - plus ook nog de Scheldeprijs, Brugge-De Panne, twee ritten in Tirreno-Adriatico en twee ritten in de Ronde van Catalonië - wil elke andere ploeg op dit moment zijn behaalde overwinningen van dit seizoen ruilen met die van Alpecin-Deceuninck. Nu is het aan de Deen Soren Kragh Andersen en onze landgenoot Quinten Hermans om voor seizoenszege nummer tien te zorgen. “De lat ligt inderdaad redelijk hoog, maar ik hoop de successen door te trekken.”

63 kilogram

Hermans maakte ook deel uit van de kern die Milaan-Sanremo won. In Harelbeke kon hij kopman Van der Poel weinig helpen door materiaalpech. In Dwars door Vlaanderen mocht hij wel zijn eigen kans gaan. Hij eindigde uiteindelijk pas als dertigste, maar op de hellingen onderweg behoorde hij samen met winnaar Laporte, Benoot en Pidcock tot de besten in koers. “Ik toonde daar dat ik op de korte Vlaamse hellingen goed uit de verf kwam.”

Quinten Hermans met winnaar Christophe Laporte in Dwars door Vlaanderen. Beeld BELGA

De Ronde van Vlaanderen reed de 27-jarige renner uit Tessenderlo echter niet. “Een beetje een keuze met pijn in het hart, want het is de koers die elke Vlaming wil rijden. De Ronde moet mij wel liggen, maar we moesten een keuze maken. Mijn doelen liggen nu, en dan kan je beter de Ronde van het Baskenland in de benen hebben.”

Met de rem in Baskenland

Hermans gebruikte de Ronde van het Baskenland vooral op zijn vormpeil te finetunen. Tijdens de koninginnenrit van zaterdag nam hij zelfs een ‘eco-day’ om zich te taperen (wetenschappelijke wielerterm voor klaarstomen, BVDC) in functie van de Brabantse Pijl. “Het is een zeer pittige rittenkoers. Je moet er soms met de rem op rijden om jezelf niet voorbij te hollen. De voorbije twee jaar werd ik na het Baskenland ziek.”

Dat overkwam nu ook Mauro Schmid. De Zwitser van Soudal Quick-Step behaalde in het Baskenland vier keer de top tien en legde beslag op de elfde plaats in de eindstand, maar moet nu ziek verstek geven voor de Brabantse Pijl.

Duo met Kragh Andersen

Net als Van der Poel en Philipsen bereidde Hermans de klassiekers voor in hoogtehotel Syncrosfera. “Het idee is hetzelfde, maar mijn piek moest drie weken later volgen in deze periode. Ik heb er alles voor gedaan om nu top te zijn. Vorig jaar eindigde ik wel tweede in Luik, maar van de vier Ardennenklassiekers liggen de Brabantse Pijl en misschien ook Amstel Gold Race mij het best.”

Hermans reed de Brabantse Pijl nog nooit, maar is wel een van de favorieten. Zelf ziet hij dat anders. “Noem mij niet de topfavoriet. Allicht ben ik woensdag (vandaag, BVDC) ook niet de sterkste man. Dat is niet erg. Het is de bedoeling dat we als collectief sterk voor de dag komen en onze krachten bundelen, zoals onze ploeg dat ook met succes deed in Parijs-Roubaix. Soren Kragh en ik zijn de twee beschermde renners, maar Gianni Vermeersch liet in Roubaix zien dat hij ook in goeie doen is en ook Xandro Meurisse en Robert Stannard zijn sterk op zulke korte bergjes.”