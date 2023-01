Topclub uit New York denkt aan scherpschutter Vanzeir

New York Red Bulls heeft Dante Vanzeir (24) eerder al uitgebreid gescout en zou gecharmeerd door zijn kwaliteiten als diepe spits. Het is nu wachten of Vanzeir een avontuur in Amerika ziet zitten. Kort na de WK-break vertoefde Vanzeir wel op vakantie in New York; hij postte toen een foto op Instagram.

Ook zal New York RB onderhandelingen moeten aanknopen met Union. Vanzeir staat nog tot 2024 onder contract bij Union. Op Transfermarkt staat zijn waarde ingeschat op 5 miljoen euro.

Union zou liefst zijn kern bij elkaar houden. De Brusselse club is opnieuw aan een uitstekend seizoen bezig met een tweede plek in de competitie en lijkt in zijn huidige vorm en en met het spelerspotentieel opnieuw mee te kunnen dingen voor de titel. Ook speelt Union in maart nog een historische achtste finale in de Europa League.

Acht goals in tien matchen

In het systeem van Union is Vanzeir een sleutelspeler. Hij brengt als spits snelheid en diepgang en kan goede statistieken voorleggen. In 88 wedstrijden voor Union trof hij 47 keer raak en gaf hij 21 assists. Na een dipje begin dit seizoen begon Vanzeir weer aan de lopende band te scoren met acht goals in de laatste tien wedstrijden. Een mogelijk vertrek houdt dus een sportieve aderlating in voor Union.

Of het een optie is dat Vanzeir het seizoen nog uitdoet en pas deze zomer vertrekt? Mocht New York Red Bulls een concreet bod doen, dan zal Union met de drie partijen rond de tafel zitten om te zien wat de beste oplossing is. In de Major League Soccer begint het nieuwe seizoen wel al eind februari en staat de start van de voorbereiding nog deze maand gepland.