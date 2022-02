Toon Aerts betrapt op doping, voorbeeldprof richt verdediging op vervuild supplement

Toon Aerts is betrapt op doping. Het nieuws sloeg maandagavond in als een bom in het veldritwereldje. Hoe kan de ideale schoonzoon zijn onschuld bewijzen?

Heeft Toon Aerts (28) zich schuldig gemaakt aan dopinggebruik? De renner schreeuwt zijn onschuld uit. Het is wachten op de analyse van het B-staal. Zijn ploeg, Baloise Trek Lions, geeft hem het voordeel van de twijfel. “We hebben Aerts gehoord en geloven hem op zijn woord dat hij zelf geen verboden producten heeft ingenomen”, klinkt het.

Het zegt niets over de uiteindelijke schuld of onschuld van Aerts, maar wel iets over de man die hij is: iemand met de reputatie betrouwbaar te zijn. In zijn zeven jaar als prof viel hij nooit uit zijn rol. Aerts is beleefd, Aerts is degelijk, Aerts is intelligent.

Diploma lo

Bij de jeugd was Aerts geen topper. Hij koos ervoor om eerst een diploma lichamelijke opvoeding te behalen vooraleer hij zich voltijds op de cross ging toeleggen. “Ik moet er keihard voor werken”, zegt hij daar zelf over. “Sommige crossers kunnen wedstrijden winnen als ze er 90 procent voor leven. Die luxe heb ik niet, ik ben geen supertalent.”

Een Europese titel in 2016 en een Belgische titel in 2019 zijn de hoogtepunten in zijn carrière. Gevraagd naar zijn lange termijndoelen geeft hij steeds hetzelfde antwoord: “Alle truien en alle klassementen minstens één keer winnen in mijn leven.” De wereldbeker en de Superprestige had hij al, sinds dit jaar staat ook de X2O Trofee op zijn palmares. Het rijtje is bijna compleet.

Een paar jaar geleden leek de Kempenaar de nummer drie in de cross te worden, na Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar de jongste twee winters werd hij voorbijgestoken door Eli Iserbyt en Tom Pidcock, die allebei een stuk jonger zijn. “Dat was geen frustratie voor hem”, zegt zijn trainer Tim Aerts. “Hij is nuchter, hij kent zijn limieten. Vorig seizoen had hij er meer moeite mee, maar ondertussen heeft hij er zich bij neergelegd dat anderen beteren zijn. Dat kun je ook zien: deze winter heeft hij zijn crossplezier helemaal teruggevonden.”

Aerts: ‘Sommige crossers kunnen wedstrijden winnen als ze er 90 procent voor leven. Die luxe heb ik niet.’ Beeld BELGA

Stabiel leven

Aerts en Aerts (geen familie) werken al elf jaar samen. De trainer wil niet geloven dat zijn renner bewust doping heeft genomen. “Dat zou een gigantische teleurstelling zijn. Dan stop ik meteen. Dan train ik niemand meer. Ik ben niet naïef dus ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar Aerts is 100 procent antidoping. Hij kan zich echt boos maken als er ergens een verhaal opduikt.”

Tegenover zijn ploeg heeft Aerts verklaard dat hij niet op eigen houtje medicatie heeft genomen, dat hij behalve zijn covidvaccinatie geen inspuitingen heeft gekregen en dat hij geen andere dokter heeft opgezocht. Maar de positieve plas valt niet te ontkennen. Ook de timing is opmerkelijk: een kleine twee weken voor het WK. Heeft Aerts zich laten verleiden tot oneerlijke praktijken in het najagen van een regenboogdroom?

“Ik kan het echt niet geloven”, herhaalt zijn trainer. “Aerts is een professionele atleet. Hij is plichtbewust en heeft een stabiel privéleven. Hij verdient goed de kost en is al jaren samen met zijn vriendin Sarah. Hij woont in Rijkevorsel, niet ver van zijn ouders. Hij is niet iemand die risico’s neemt.”

Staaltjes bewaard

Volgens onze informatie hoopt Aerts zijn onschuld te bewijzen via gecontamineerde voedingssupplementen. In het verleden is het vaker gebeurd dat zulke producten stoffen bevatten die ze niet zouden mogen bevatten. Vraag maar aan de Nederlandse Denise Betsema.

Aerts is heel voorzichtig in het gebruik van supplementen. Zoals elke wielrenner neemt hij vitaminen, antioxidanten en eiwitshakes, en hij houdt van elk product een staal bij. Alles wat hij de voorbije weken gebruikt heeft, kan dus bij hem thuis teruggevonden en onderzocht worden.

Als blijkt dat er iets niet pluis is met een van de producten, dan heeft hij een zaak. Als atleet is hij altijd de eindverantwoordelijke voor wat er in zijn lichaam gevonden wordt, maar de internationale wielerunie UCI toonde zich in het verleden mild in dit soort gevallen. In plaats van een jarenlange schorsing kan zijn straf dan beperkt blijven tot een paar maanden.