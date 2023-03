Tom Pidcock wint solo de Strade Bianche, Tiesj Benoot wordt derde

De voormalige wereldkampioen in het veldrijden plaatste zijn beslissende aanval op 23 kilometer van de streep en liet niemand meer terugkeren, ook niet op de lastige slotklim richting de Piazza del Campo. De Fransman Valentin Madouas werd tweede, landgenoot Tiesj Benoot mocht als derde mee het podium op. Onze landgenoot van Jumbo-Visma was in 2018 al eens de beste in Toscane.

“Eerlijk: het zal een tijdje duren tot ik dit bevat”, aldus Pidcock in zijn flashreactie. “Toen ik aanviel, was dat helemaal niet het plan. Die sector (Monte Sante Marie, red.) is duidelijk de beslissende strook, normaal gezien. Ik reed hard, maar gewoon dat. Ik sloeg een kloof in de afdaling en ik zette door. Ik had deze week het gevoel dat er vandaag iets goeds ging gebeuren. Ik wist dat vandaag mijn dag ging zijn. En dat het ook echt is gebeurd, dat is best ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet denken op dit moment.”

Het was nog maar de tweede keer dat Pidcock aan de start kwam in de Strade Bianche. Twee jaar geleden werd hij vijfde bij zijn debuut, vorig jaar moest hij in extremis afzeggen door ziekte.

Eerder vandaag greep onze Lotte Kopecky net naast de eerste medaille na een millimetersprint tegen ploeggenote Demi Vollering.