Tom Pidcock over zijn kansen in Milaan-Sanremo: ‘De Poggio liegt niet. Pogacar is de enige die daar kan wegrijden’

San Benedetto del Tronto, het voorbije weekend. Tim Pidcock zit op de tweede trede van de ploegbus. “Bedankt om tot hier te komen”, zegt hij. Pidcock is zoals elke renner: als hij kan zitten, gaat hij zitten - de benen sparen! Bovendien heeft hij hier beschutting tegen de wind. Want dat is een nog grotere nachtmerrie voor een coureur: ziek worden. “Ik voel me goed”, vertelt Pidcock. Wat hij dan nog niet weet, is dat hij tijdens de slotrit van deze Tirreno-Adriatico voor een tweede keer ten val zal komen. Gelukkig voor hem opnieuw zonder veel erg. Alleen een paar schaafwonden. De perschef van Ineos Grenadiers laat weten dat de val niks verandert aan de teneur van zijn interview.

Ben je tevreden met je aanloop naar Sanremo?

“Het is goed dat ik de Tirreno gereden heb. Wat vorig jaar aan mijn seizoen ontbrak, was een rittenwedstrijd in deze periode. Zo’n rondje traint je hardheid en helpt om dat laatste procentje boven te halen. De Tirreno zelf was niks speciaals. Als ik eerlijk ben, wist ik vooraf niets over de koers, behalve dat het van maandag tot zondag was. (lacht) De eerste dagen zat ik met mijn hoofd nog volledig bij de Strade Bianche. Weet je, die val met Wout (Van Aert) vond ik niet eens zo erg. Op een rare manier voelde ik me daarna meer wakker, meer levend.”

Heeft je overwinning in de Strade zo’n indruk gelaten?

“Die zege was echt bijzonder. De olympische titel in het mountainbike is nog altijd mijn speciaalste overwinning, die overstijgt het wielrennen, maar winnen in de Strade betekent misschien het meest. Het is de moeilijkste stap die ik al gezet heb in mijn carrière. Sinds vorig jaar weet ik tot wat ik in staat ben, maar om het meteen af te maken in de eerste grote race van het jaar - dat is superspeciaal.”

Winnen is goed voor het zelfvertrouwen, maar iedereen weet nu ook dat je goed bent.

“Ja, ik ben in great form. Maar liever zo. Ik steek niet weg dat Milaan-Sanremo een koers is die ik wil winnen, ooit, op een dag.”

De meeste renners vinden het een saaie koers, jij niet?

“Het is een van de saaiste koersen, maar de finale is een van spannendste. Het is 200 kilometer rijden om dan 100 kilometer te koersen, maar dat is ook wat het net zo mooi maakt.”

Vind je het een eerlijke race?

“Ja. Je ziet waar iedereen zit en op de top van de Poggio weet je waar je staat. Die liegt niet.”

Hoeveel renners kunnen nog een gat slaan op de Poggio?

“De laatste jaren zag je vaker een grotere groep samen bovenkomen - meer renners raken over de top. En is het een keer een klein groepje, dan komt de rest toch nog terug. Ik denk dat Pogacar de enige is die als het echt hard gaat, een gat kan slaan op de klim, maar daarna moet je opnieuw zo hard rijden om je voorsprong te houden. Echt moeilijk.”

Pogacar lijkt soms onklopbaar. Leeft dat gevoel ook in het peloton?

“Iedereen kijkt naar hem, en daardoor is het ongelofelijk moeilijk voor hem om te winnen. In Sanremo zal iedereen hem ook weer in de gaten houden. Dat maakt het zo lastig voor hem.”

Net omdat je het verschil kan maken in de afdaling, maakt dat deze race extra geschikt voor een expert als jij?

“Het kan zeker een voordeel zijn, maar iedereen gaat daar nu iets verwachten. Dus misschien is het niet meer de beste tactiek om de koers te winnen.”

Hoe gevaarlijk is de afdaling van de Poggio?

“Als ik eerlijk mag zijn, liet Mohoric het er wel gevaarlijk uitzien vorig jaar. (grijnst) Het is best een gevaarlijke afdaling met die muren, het is niet de veiligste plek om vol gas te gaan. Vorig jaar speelden er ook omstandigheden: Pogacar zat in het wiel van Mohoric, en hij gaat zijn seizoen daar niet riskeren, niet als hij de Tour wil winnen. Pogacar liet wat ruimte. Dat zijn omstandigheden die mee bepalen of je in de afdaling kan aanvallen of niet.”

Mohoric gebruikte een dropper post waarmee hij zijn zadel kon laten zakken. Monteer jij die ook?

“We hebben eraan gedacht om het te testen, maar eigenlijk zie ik het voordeel niet op een wegfiets (het is een ding uit het mountainbiken, BA). Je moet gewicht op je zadel en pedalen kunnen zetten om snel door de bochten te gaan. Misschien kan je eraan wennen, maar als je je zadel lager zet, word je wel wat aerodynamischer maar creëer je ook instabiliteit.”

Waar heb jij leren dalen?

“Ik rijd al zo lang met de fiets. Als kind ging ik altijd met de fiets naar school. En na school ging ik met mijn BMX naar het skatepark. Wat rotzooien, springen, trucjes uitproberen. Fietsen is mijn tweede natuur. Ik ben af en toe gevallen, en ik heb fouten gemaakt, maar daar heb ik veel uit geleerd.”

Heb je jeugdherinneringen aan Milaan-Sanremo?

“Ik keek vooral naar de Tour en naar Roubaix, die herinner me ik het best, maar ik weet nog dat ‘Kwiato’ Sanremo won (zijn ploegmaat Kwiatkowski, BA). Om hem en zijn ervaring in het team te hebben, dat is geweldig.”

Jumbo-Visma heeft het voorjaar tot nu gedomineerd. Kunnen ze hun sterkte ook uitspelen op zaterdag?

“Milaan-Sanremo gaat over je sterkste renner. De getalsterkte van een ploeg is irrelevant, omdat alleen je sterkste renner met de besten over de top van de klim gaat. Oké, misschien kan je in de afdaling een beetje spelen als je met twee bent - de ene valt aan, de andere laat een gat vallen of kijkt de kat uit de boom.”

Is de sterkte van de ploeg niet bepalend bij het positioneren richting Poggio?

“Positie is absoluut belangrijk, maar veel ploegen hebben sterke renners die dat kunnen doen.”

Zet jij Milaan-Sanremo op dezelfde hoogte als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

“Natuurlijk, het is een Monument, dus absoluut. Milaan-Sanremo heeft een ongelofelijke geschiedenis. Dat is hetzelfde niveau als de andere topklassiekers. De Strade Bianche is de volgende race die in dat lijstje thuishoort. Dat vond ik al voor ik er won en dat vind ik zeker nu ik er gewonnen heb.” (lacht)

Hou jij meer van de klassiekers of van de grote rondes?

“Eendagswedstrijden hebben iets extra speciaals. Hoe alles op het spel staat op één dag, dat maakt de romantiek van de klassiekers heel apart. Rittenwedstrijden en grote rondes zijn brutaler.”

Heb jij rituelen op de dag voor een grote koers?

“Voor een belangrijk doel eet ik altijd sticky toffee pudding (typisch Brits dessert met dadels en karamel, BA). Dat is mijn traditie de avond voordien. Ik ga dat ook doen voor Sanremo, ja, maar we hebben het vorige week ook al gegeten. Ik heb het geïntroduceerd bij de ploeg en iedereen vindt het lekker en nu wil iedereen het de hele tijd. Ik vind dat we het moeten sparen voor speciale gelegenheden.”