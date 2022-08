Tom Dumoulin stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen

De Nederlander laste eerder al eens een pauze van meerdere maanden in en besloot begin juni om definitief te stoppen aan het einde van het seizoen. Dumoulin vervroegt echter zijn wielerpensioen en stopt nu met onmiddellijke ingang met koersen.

De Nederlander begon zijn carrière in 2011 bij het continentale team van Rabobank. Daarna droeg hij onder meer het shirt van Sunweb (2017-2019) en Jumbo-Visma (vanaf 2020). Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië en werd een jaar later tweede in de Giro en de Tour. Hij won in totaal negen etappes in grote rondes. In het tijdrijden werd hij individueel en met de ploeg wereldkampioen (allebei in 2017). En hij pakte twee keer zilver op de Olympische Spelen in dat onderdeel (2016 en 2021).