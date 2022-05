Tom Boonen gaat weer sprinten… met een Porsche

De Porsche Carrera Cup is een rasechte sprintrace, meer dan een uithoudingsstrijd. En wie groen kan pakken in de Ronde van Frankrijk weet hoe een sprint werkt. Of niet? “Eigenlijk was ik geen sprinter. Ik was gewoon rap”, zei de man ooit over zijn kwaliteiten op de fiets.

Dat hij een gezonde dosis zenuwen heeft voor het openingsweekend, vertelde Boonen (41) eerder deze week aan de telefoon. Hij was op dat moment al onderweg naar Spa, waar nog enkele formaliteiten op de agenda stonden. Gisteren waren er de vrije trainingen, vandaag staan de kwalificatie (35 minuten) en de eerste wedstrijd (30 minuten + één ronde) op het programma, morgen volgt de tweede wedstrijd (30 minuten + één ronde).

Boonen: “Het is een ander kampioenschap, een hoger niveau, en het is dan nog een sprintwedstrijd. Er is minder ruimte voor fouten. Maar ik race wel graag in dat format. Je moet echt van begin tot eind hypergefocust zijn, alleen dan kun je voor resultaat rijden. Ook ik kan nog zenuwen hebben voor zulke dingen, hoor. Maar het is belangrijk om zaken te doen die je uitdagen.”

Gelijke wapens

Vandaag rijden er 22 Porsches 911 GT3 Cup (992) in Spa. Hetgeen de Carrera Cup uniek maakt, is dat iedereen met gelijke wapens strijdt. “Bij andere wedstrijden wordt met verschillende merken geracet”, aldus Boonen, die voor zijn team Red Ant Racing voor het eerst aan de start staat van de Carrera Cup. “Er wordt dan wel op toegezien dat de auto’s qua power en dergelijke evenwaardig zijn, er zit altijd wat marge op. Hier heb je die marge niet. Iedereen heeft dezelfde wagen, het is aan de piloot om het verschil te maken. Je rijdt tegen jezelf, dus je bent altijd zelf de beperkende factor.”

Tom Boonen: "Ik heb niet voldoende trainingstijd gehad naar mijn zin." Beeld Photo News

Boonen reed de voorbij jaren vooral met prototypewagens. In november haalde hij nog zijn tweede overwinning in de Supercar Challenge. Dit jaar waagt hij zich dus aan de zwaardere GT3-auto’s. “Ik heb niet voldoende trainingstijd gehad naar mijn zin. Dat komt deels door een drukke agenda, maar ook omdat er door de mondiale crisis maar nipt genoeg banden beschikbaar zijn. Hoe vaker je traint, hoe sneller je wordt. Die prototypewagens hadden na drie jaar geen geheimen meer voor mij, nu is dat toch weer even zoeken.”

Wauters vs. Boonen

De Carrera Cup begint met wedstrijden in Spa en Zolder, daarna volgen Nederland (Zandvoort en Assen), Spanje (Barcelona) en Duitsland (Hockenheim). Boonens ambitie? “Spa is een circuit dat mij bijzonder goed ligt. Ik hoop toch op een plaats in de top vijf, en misschien wel een podiumplaats of zelfs de overwinning in de Pro-Am-klasse. Deelname aan de Pro-klasse (het hoogste niveau, NVE) lag ook binnen de mogelijkheden, maar het zou wat onnozel zijn om me in mijn eerste Carrera Cup al tegen een paar serieuze kleppers te meten.”

Hij moet wel voorbij een opmerkelijke concurrent, want ook Koen Wauters staat aan de start in de Pro-Am-klasse namens Belgium Racing. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik kijk er wel naar uit. We spraken er een paar jaar geleden al van om eens samen deel te nemen aan de Carrera Cup, een soort Wauters versus Boonen. We zullen zien hoe het uitdraait. Wie er dan wint? Ik hoop ikzelf, natuurlijk.”