Toestand van Sonny Colbrelli is stabiel na hartfalen in Ronde van Catalonië

Sonny Colbrelli is een absolute topper in de wielersport. De Italiaan was vooral vorig seizoen uitmuntend. De renner van Bahrain Victorious kroonde zich onder meer tot Europees kampioen én won in oktober Parijs-Roubaix.

Afgelopen weekend moest hij door een bronchitis verstek geven voor Milaan-Sanremo. Colbrelli hervatte in de Ronde van Catalonië, waar hij vandaag tweede werd in de openingsetappe. Na de finish stuikte de Italiaan plots ineen, waarna hij na een hartmassage werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zijn team Bahrain Victorious bracht nadien verlossend nieuws. De toestand van Colbrelli is stabiel. Hij zou bij bewustzijn zijn en kan ook praten en bewegen.