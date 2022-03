Toch nog duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Zijn laatste competitiedag dateert van 27 december 2021. Halfweg de wereldbekerveldrit in Zolder draaide Van der Poel toen binnen met rugpijn. Enige remedie: rusten.

Dat deed Van der Poel, om begin februari weer op te bouwen. Hij nam zijn intrek in Hotel SyncroSfera in Denia, waar topsporters in speciale kamers een hoogteprikkel kunnen simuleren tot 4.500 meter boven zeeniveau. Gezapige ritjes van twee, drie uur groeiden al snel uit tot tochten van 180 à 220 kilometer.

Het nieuws over zijn comeback wacht nog op officiële bevestiging van zijn team Alpecin-Fenix. Maar meerdere bronnen stellen dat Van der Poel er op 22 maart, drie dagen na Milaan-Sanremo dus, opnieuw aan begint in de Wielerweek Coppi-Bartali. Die vijfdaagse rittenkoers vormt voor hem de ideale aanloop naar nog een mooi klassiek voorjaar.

In Dwars door Vlaanderen (30 maart) en de Ronde (3 april) hoopt Van der Poel weer op zijn best te zijn en Van Aert en co. het leven zuur te maken.