Toch geen wedstrijd zonder inzet: bij verlies tegen Italië kunnen Rode Duivels nummer 1 op FIFA-ranking verliezen

Toegegeven: zó veel waarde heeft de FIFA-ranking niet. Toch gaf bondscoach Roberto Martínez aan dat het voor hem wel “belangrijk” is. De Rode Duivels staan al ruim drie jaar (sinds 20 september 2018) onafgebroken op nummer één. En hoe je het ook draait of keert, dat is een symbolische opsteker voor de ‘gouden generatie’ die tot dusver geen hoofdprijzen won.

Maar in die ranking kan verandering in kan komen áls er verloren wordt van Italië in de troosting van de Nations League. De Duivels staan nu op 1.832,33 punten. Die blijven ongewijzigd bij een eventuele nederlaag, omdat het gaat om een knock-outwedstrijd. Maar Brazilië kan de komende dagen wel genoeg punten sprokkelen om dan over de Belgen te wippen. De Seleção speelt deze week tegen Colombia en Uruguay. Als het die twee WK-kwalificatiematchen wint, komt het op 1.832,99 punten en dus op nummer één.