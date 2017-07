Titelverdediger Murray vlot naar derde ronde, Nadal volgt zijn voorbeeld

Om een plaats bij de laatste zestien geeft Murray de Italiaan Fabio Fognini (ATP-29) partij. Die schakelde de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (7/3), 6-4 en 6-2 uit. Fognini en Murray staan 3-3 gelijk in hun onderlinge confrontaties. Fognini won het jongste duel. In mei schakelde de 29-jarige Italiaan Murray met 6-2 en 6-4 uit in de zestiende finales van het graveltoernooi in Rome. Op gras stonden de twee nog niet eerder tegenover elkaar. Murray gaat voor een derde titel op Wimbledon. Hij won het derde Grand Slam van het seizoen in 2013 en 2016.

Ook Nadal stoot vlot door

Ook Rafael Nadal (ATP-4) wist zich zopas zonder veel problemen te plaatsen voor de derde ronde. Het Spaanse vierde reekshoofd nam in de tweede ronde op Centre Court in drie sets de maat van de Amerikaan Donald Young (ATP-43). Na 2 uur en 11 minuten stonden de 6-4, 6-2 en 7-5 setstanden op het scorebord. Voor een plaats in de achtste finales neemt de 31-jarige "Rafa" het op tegen de tien jaar jongere Rus Karen Khachanov (ATP-34), die in zijn tweede ronde de Braziliaan Thiago Monteiro uitschakelde met 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) en 7-5. Het wordt de eerste confrontatie tussen beide spelers.



Nadal overleeft voor het eerst in drie jaar opnieuw twee rondes op het Londense gras. Vorig jaar ontbrak de Spanjaard met een polsblessure, twee jaar geleden sneuvelde hij in de tweede ronde. De winnaar van Roland-Garros schreef Wimbledon in 2008 en 2010 op zijn palmares.