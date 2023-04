Tissoudali: ‘Met dat nieuwe contract heeft AA Gent mijn leven veranderd, nu wil ik iets terugdoen’

AA Gent speelt vanavond de heenmatch in de kwartfinale van de Conference League. Tarik Tissoudali hoopt na een lange revalidatie weer te toveren. ‘Ik geef ons 50 procent kans om door te stoten.’

Een balletje hooghouden op de Korenlei in Gent, dat had Tarik Tissoudali (30) nog niet gedaan. “Gezellig plekje. Ik ga hier vaker komen”, glimlacht hij. Zijn ogen fonkelen, net als een uur eerder op het oefencomplex toen we hem bij de start van het interview vroegen naar zijn comeback op Seraing.

“Dat was pure blijdschap. Het gevoel van: ‘Is dit echt? Ben ik echt terug?’ Ja, dus. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen en in het bijzonder de kinesist. Hij heeft me heel mijn revalidatie van dichtbij opgevolgd en raad gegeven. Hoe hij meeleefde, daar heb ik tonnen respect voor. Je ziet, ik word er zelfs emotioneel van.”

Plots valt er een lange stilte. Tissoudali buigt het hoofd. “Wacht even”, fluistert hij. Met de uiteinden van zijn lange mouwen veegt hij de tranen weg. “Ik ben gewoon blij dat ik weer kan voetballen.”

Volgens de kinesist wilde je koste wat het kost sterker terugkeren. Hij knikt: “Ik had mijn revalidatie niet beter kunnen afwerken. Weet je, de voorbije maanden ben ik een betere prof geworden. Ik heb geleerd hoe ik mijn lichaam moet verzorgen.”

Wat doe je dan anders?

“Spieroefeningen, core stability, ijsbaden nemen. Dat deed ik vroeger veel minder. Anderhalve maand geleden zijn mijn gezin en ik verhuisd van Antwerpen naar Gent. Minder tijd in de wagen, meer tijd om aan mijn lichaam te werken. Nu kan ik na de training in de namiddag naar huis rijden, om dan rond zeven uur ’s avonds weer in de wagen te stappen richting het oefencomplex. Dan doe ik hier aan yoga en stretchoefeningen. Het is een soort van mediteren in alle rust. Iedereen is hier dan al weg, het zijn alleen de schoonmaakster en ik. (lacht)

“Als ik harder train dan iedereen, dan word ik beter dan iedereen. Dat is mijn mindset. Ik wil alles uit mijn carrière halen en hoop tot mijn 37ste te voetballen.”

Alles uit je carrière halen, dat doe je niet alleen voor jezelf.

(knikt) “Natuurlijk is er in het voetbal veel geld te verdienen. Mijn gezin mag niets tekortkomen en ik help mijn ouders. Ik wil hun leven makkelijker maken. Ze hebben jaren keihard gewerkt voor tien kinderen, nu wil ik wat terugdoen.”

Dan helpt een verbeterd contract. In december, te midden van je revalidatie, tekende je bij tot 2026.

“Ik heb nu zekerheid dat ik na mijn carrière financieel onafhankelijk kan zijn. Dat zorgt voor mentale rust en geeft een enorme energie. De club en ik hebben afgesproken dat ik tot 2026 bij ‘het project’ hoor. Ik ga AA Gent vertegenwoordigen, het uithangbord zijn. Hebben ze me nodig voor community-activiteiten, dan ben ik er. En dat doe ik met de glimlach.

“Kijk, ik wil iets terugdoen voor de club. Met dat nieuwe contract hebben ze mijn leven veranderd, nu wil ik mijn leven geven voor AA Gent. Hoeveel goals ik ook scoor, ik ga hier niet vertrekken. Tenzij misschien als er een zot voorstel komt in mijn laatste contractjaar.”

Dus stel: in de zomer van 2024 klopt er een Qatarese club aan. Dan ga jij niet weg?

“Alleen als Michel Louwagie (de manager van AA Gent, ABD) wil verkopen. Maar nogmaals: we hebben afgesproken dat ik bij het project van de club hoor. We willen samen de beker winnen en kampioen spelen.”

Tissoudali: "Tegen grote clubs komt het beste in mij naar boven." Beeld BELGA

Anderlecht toonde interesse om je na dit seizoen over te nemen. Ben je blij dat je niet voor hen hebt gekozen?

“Ja. Er waren Belgische topclubs geïnteresseerd omdat ik gratis op te pikken was. Ik was geen risico-investering. Alleen was mijn intentie altijd om bij AA Gent te verlengen. De onderhandelingen hebben lang geduurd. Op een bepaald moment hebben wij doorgeduwd. ‘Het is nu of nooit.’ AA Gent heeft dan alles uit de kast gehaald en we zijn tot een akkoord gekomen.”

Zien we dit seizoen nog de beste Tissoudali?

“Je moet realistisch blijven: de beste Tissoudali zal wellicht voor volgend seizoen zijn. Maar in play-off 1 weet je nooit. Ik kan vrijuit voetballen en tegen grote clubs komt het beste in mij naar boven.”

Is play-off 1 binnen dan?

“Dat durf ik niet te zeggen. Vorig jaar dachten we dat het niet meer fout kon lopen, en dan kwam die wedstrijd op Cercle. Ik denk dat de coach gelijk heeft: de beslissing zal in principe pas op de slotspeeldag vallen.”

Heeft AA Gent de beste aanval in 1A?

“Dat geloof ik wel. Wie heb je nog meer?”

Union met Victor Boniface.

“Oh ja, die Boniface heeft me al verbaasd, zeg.”

Gift Orban heeft ons al verbaasd.

“Hij moet nu bevestigen tegen West Ham en in de play-offs. Ik ben echt benieuwd of hij dat kan.”

Op sociale media poseert hij met gouden horloges en dure wagens.

“In de ploeg gedraagt hij zich niet als de ster. Hij is ook Maradona niet, hé. Orban dribbelt niet iedereen. Hij krijgt toevoer van zijn ploegmaats, dat mogen we niet vergeten. Als hij zich te veel als vedette zou gedragen, dan zullen de ervaren spelers hem wel kalm houden.”

Net voor de achtste finale op Basaksehir sprak je de groep toe.

“De coach gaf mij plots het woord. Ik zei: ‘Boys, ik ben trots op wat jullie al bereikt hebben. Ik heb maanden keihard gewerkt om dit seizoen hopelijk nog van Europees voetbal te mogen proeven. Zouden jullie alsjeblieft alles willen geven? Ik zal jullie dankbaar zijn.’ Ik merkte dat iedereen heel gretig was. Maar dat het zó vlot zou gaan tegen Basaksehir had ik niet verwacht.”

West Ham wordt iets anders, toch?

“We zijn de underdog. Toch geef ik ons 50 procent kans om door te stoten. West Ham is Manchester City of Liverpool niet. Voor AA Gent is dit een belangrijke match, maar ook voor elke speler individueel. Iedereen heeft ambitie. De ene wil international worden, de andere hoopt op een transfer. Wel, dan is dit het podium om je te laten zien. Nu moeten de voeten spreken.”

AA Gent - West Ham United om 21 uur