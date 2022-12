Tim Wellens: ‘Voor een rit op Mallorca ben ik niet naar UAE gekomen’

UAE is een topploeg. Mondiaal bij de beste vijf, met ’s werelds nummer één in de rangen. Dat laat zich ook merken in de entourage, vertelt Tim Wellens in het Spaanse La Nucía. “Het zijn sterke karakters, gedreven en veeleisend. Alles moet 100 procent in orde zijn. Zelf vind ik het wel aangenaam werken zo. Als nieuwkomer ben ik eerder schuchter en stil. Tot ik iets gepresteerd of bewezen heb, is het niet aan mij om me te roeren. Dus houd ik me aan de kant en kijk ik naar iedereen die dingen doet die ik zelf bij Lotto zou hebben gedaan.”

Wellens was naar eigen zeggen tevreden bij Lotto. “Alleen gingen mijn resultaten de laatste jaren bergaf, dus koos ik ervoor om uit mijn comfortzone te treden, nieuwe dingen te ontdekken. Dat leidt hopelijk tot succes in wedstrijden waar ik dat nooit eerder heb gekend. Dan heb ik het in de eerste plaats over grote koersen, klassiekers. Zonder denigrerend te willen klinken: ik ben niet naar UAE gekomen om nog maar eens een rit te winnen in de Challenge Mallorca. Ik start er wel mijn seizoen op straks.”

Hij zal dit voorjaar een deel van de Vlaamse koersen rijden en dan switchen naar de Waalse, in functie van Tadej Pogacar. “Waar hij aan de start komt, offer ik me volledig op”, zegt Wellens. “Maar er zijn ook wedstrijden die hij niet rijdt. Daarin wil ik mijn eigen kans gaan.”

Hartklopppingen

Na de Tour de France werd het opvallend stil rond de 31-jarige Wellens. Op een bepaald moment was het zelfs schrikken. “Ik verliet de Tour na een positieve covidcontrole. Toen ik nadien hervatte in de Ronde van de Ain vond ik mijn draai niet en kreeg ik op regelmatige basis hartkloppingen. Na een elektrocardiografie maakte de arts zich zorgen. Ik onderging nog een scan en enkele inspanningstests en liep 24 uur met een holter (ap­pa­raat dat de elek­tri­sche ac­ti­vi­teit van het hart mo­ni­tor­t, red.). Maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Ik kwam nog wel een paar keer in actie, maar in mijn hoofd had ik het seizoen al afgesloten.”

Na een moeilijke bevalling van zijn zoontje was hij even toe aan een reset, zegt Wellens. “Maar nu gaat het opnieuw goed. Doel is om in maart, april op mijn best te zijn, via een totaal nieuwe manier van werken. Meer dan vroeger train ik nu in de zogenaamde zone 2: een ‘ambetant’ tempo, zonder echt af te zien. Beetje oldskool. Elke training is zo ongeveer een tijdrit. Ik mag in principe niet afwijken van die zone, wat betekent dat ik nu niet meer kan gaan fietsen met andere mensen. ‘Je rijdt te snel’, klinkt het.

“Gaat deze nieuwe methode werken? Who knows. Ik wil ze hoe dan ook een kans geven, want ik wil niet alleen een klassieker winnen maar ook opnieuw de goede tijdrijder van twee, drie jaar geleden worden. Zo beschik ik over een extra wapen voor het kortere rondewerk.”

Van het kopmanstatuut is hij nu wel verlost. “Het is een luxe, dat ontken ik niet. Bij Lotto was ik een van de grootverdieners en moest ik dat statuut hard maken. De overstap naar UAE heeft me financieel zeker niet armer gemaakt, maar hier verdienen minstens tien anderen evenveel of zelfs meer en kan ik vanuit de schaduw opereren. Op die manier wil ik opnieuw aanknopen met het niveau dat ik van mezelf verwacht.”