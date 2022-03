Tim Merlier wint Nokere Koerse in eigen achtertuin: ‘Alsof ik wereldkampioen ben geworden’

Thuis is... waar Nokereberg ligt, in casu Tim Merlier (29). Nokere Koerse heeft het kind van de streek nu ook op zijn erelijst staan. En of het lokale volk dat fijn vindt. ‘Het voelt als wereldkampioen worden hier.’

In de tijd van kleine Tim was Nokere Koerse vaste prik. “Ik was toen nog aspirant-crosser. Eenmaal het veldritseizoen achter de rug en bij het voelen van de eerste lentekriebels keek ik vurig uit naar deze koers. Met mijn vriendjes kwam ik steevast kijken, in korte broek. Waarbij we met de fiets enkele keren enthousiast Nokereberg opstormden. Prachtige herinneringen leverde dat op.”

Het zal u dan ook verbazen dat grote Tim er gisteren pas voor het eerst aan de start verscheen. “Plezant. Het parcours loopt grotendeels over mijn vertrouwde trainingswegen. En wat een dolle ambiance hier. Het leefde echt bij het publiek. Nooit eerder kreeg ik vóór een wedstrijd zoveel berichtjes toegestuurd. Het was duidelijk dat de mensen maar één winnaar wilden: ik. Blij dat ik ze die zege heb kunnen schenken. Toen ik over de streep kwam, leek het alsof ik wereldkampioen was geworden (lacht). Zo voelde het aan.”

Dat hij het niet meteen had verwacht, gaf Merlier toe. Met keelpijn was hij uit de Tirreno gekomen. Dat zorgde voor wat twijfel in zijn hoofd. “Het was afwachten hoe de benen zouden zijn. Goed, had ik al snel door. Maar dan nog: op dit parcours houd je de boel moeilijk in de hand. In de laatste honderd kilometer hebben we echt met open vizier moeten koersen, alle controle was weg. Uiteindelijk bleef het toch genoeg samen om het te laten uitmonden in een sprint.”

Sprint? Nu ja. Dat was het niet echt. Merlier nam aan de voet van Nokereberg resoluut de kop en reed zo hard naar boven dat niemand er nog overkwam. “Ik was toch wat bang van die aankomst. In Tirreno had ik op een gelijkaardige finishstrook, aan het eind van de derde etappe die Ewan won, gevoeld dat ik op die stenen niet meer kon versnellen. Dus bekeek ik dinsdagvond nog gauw enkele edities van de voorbije jaren op YouTube. In die van 2017 zag ik Nacer Bouhanni van ver aanzetten en zijn snelheid meenemen. Oké, zo moet het, begreep ik. Ik draaide op kop op, twijfelde niet langer en ging vol aan.”

Indrukwekkend, vond onder meer Arnaud De Lie vanuit de eerste loge. De jonge Waal werd derde. “’Blij dat ik je nog eens heb kunnen kloppen’, heb ik hem in het podiumtentje gezegd. ‘Want binnen een paar jaar ben jíj de grote man.’ Wat een talent! 19 jaar, vent. Op die leeftijd kon ik dat zelf nog niet.”

Merlier is al lang blij dat zijn bloedvorm opnieuw vruchten afwerpt. “Ik had hem al een tijdje beet, maar het werd weleens tijd om te oogsten. Plots win ik twee keer in korte tijd. Dat doet deugd. Mijn hoogtestage heeft toch wel nut gehad. Ik zal niet zeggen dat ik er ‘super’ uitkwam, zoals met de Giro vorig jaar. Maar ik recupereer wel beter, voel ik.”

Dat schreeuwt om een vat in thuisbasis Wortegem-Petegem. Morgen rijdt Merlier de Bredene-Koksijde Classic, volgende week woensdag de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en aansluitend Gent-Wevelgem. Milaan-Sanremo, zaterdag, laat hij aan zich voorbijgaan. Of hij dat niet spijtig vindt? “Tja, ergens wel. Ook dát is een wedstrijd die ik nooit eerder reed. 300 kilometer heb ik sowieso nog nooit gefietst in koers. Ik ken de streek ook niet, de capi zijn me vreemd. Maar vooral: voor de laatste echte groepssprint moet je toch alweer een jaar of tien terug. Een sprint zal het ook nu niet worden, als je ziet hoe Van Aert en Pogacar bergop alles aan flarden rijden. Liever mik ik op een selectie voor Parijs-Roubaix. De klassieker die me het best van al ligt. Als ik er één wil rijden, dan die.”