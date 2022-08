Tim Merlier slechts derde op EK en klaar voor revanche in de Vuelta

Had hij zijn sprint te vroeg ingezet? Of is hij nog niet goed genoeg om zijn sprint te rekken? “Tim heeft zeker al sprints gewonnen met een mindere lead-out”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik ga ook niet zeggen dat hij niet sterk of goed genoeg was. Hij begon zijn sprint op 200 meter van de streep, 180 meter was misschien beter geweest.” Merlier: “De timing zat niet honderd procent juist. Als ik tien à vijftien meter later aan mijn sprint kan beginnen, heb ik gewonnen spel.”

De lead-out bestond uit Aimé De Gendt, Edward Theuns en Bert Van Lerberghe. “Aimé zat waar hij moest zitten. Nadien had Edward misschien vijftig meter moeten wachten, maar net voor hij aanzette, voelde hij het tempo zakken en durfde niet langer te wachten uit vrees voor een golf van achteruit. Negen op de tien keer komt het toch nog perfect uit, maar nu niet. Jammer, maar we mogen niet ontevreden zijn. De uitslag zou niet misstaan hebben in een massasprint van de Tour”, zegt Vanthourenhout.

Merlier krijgt snel kans op revanche. Zaterdag wacht in Utrecht de eerste massasprint van de Vuelta. Europees kampioen Jakobsen en Démare zijn er niet bij. Het sprintersdeelnemersveld van de Vuelta is matig. Ethan Hayter, Mads Pedersen, Sam Bennett, Kaden Groves, Pascal Ackermann met genaaide vinger en onze landgenoot Gerben Thijssen zijn de voornaamste rivalen van Merlier in de zes mogelijke massasprints. “Hopelijk kan ik in de Vuelta snel scoren, dan gaat niemand nog klagen.”