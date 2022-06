Tim Merlier schrijft tweede Belgische titel op zijn conto

Even werd het Tim Merlier te machtig, toen hij op het podium met alle égards van de nieuwe Belgische kampioen wielrennen werd gevierd. Het is voor Merlier ook wat geweest sinds hij in april viel in Parijs-Roubaix. Geblesseerd, ziek, Giro gemist en een nakende transfer naar de ploeg van Patrick Lefevere die hem bij zijn huidige ploeg niet helemaal in dank wordt afgenomen.

Het was een publiek geheim. En na het BK zei ploegleider Christoph Roodhooft het voor de camera van Sporza met zoveel woorden. Volgend jaar rijdt Tim Merlier voor de ploeg van Patrick Lefevere. Merlier is een sprinter. Hij gaat daar ploeg vormen met die andere sprinter Fabio Jakobsen. De kans dat Mark Cavendish volgend jaar nog deel uitmaakt van de ploeg van Lefevere is bijzonder klein.

Zelf doet Tim Merlier er nu al weken het zwijgen toe. “Het enige wat ik kan bevestige, is dat ik volgend jaar niet langer voor deze ploeg rijd”, zegt hij.

Zijn nakende transfer laat de broers Roodhooft met een dubbel gevoel achter. Moesten ze blij zijn met deze tweede Belgische titel op één dag? Bij de vrouwen was Kim de Baat een paar uur eerder naar de titel gereden. Of toch vloeken, dat de Belgische driekleur volgend jaar naar de stal van Lefevere verhuist? Die trui zal straks ook niet in de Tour de France te zien zijn. Eerder viel de keuze al op Jasper Philipsen, die volgend jaar wel nog voor Alpecin rijdt maar die in Middelkerke derde werd.

Blessure, een gemiste Giro, ziekte, Merlier die vorige week nog aan opgeven dacht in de Ronde van Slovenië en verder niet naar de Tour: het zijn twee bewogen maanden geweest voor Merlier. Maar dat heeft hij allemaal naast zich neer gelegd in de aanloop naar het Belgisch kampioenschap in Middelkerke, waar het haast niet anders kon dat de Belgische driekleur naar een sprinter zou gaan. Merlier was, tien weken op de sukkel of niet, bij de topfavorieten.

Tim Merlier werd drie jaar geleden, twee weken voor het BK in Gent, door de broers Roodhooft van de dreigende werkloosheid als coureur gered. Plots mocht hij zich een ploegmaat van Mathieu van der Poel noemen. Daarna is het snel gegaan. Drie jaar later mag Merlier zich ritwinnaar in de Giro en in de Tour noemen. Hij won twee etappes in de Tirreno-Adriatico en wordt nu bij de beste sprinters van de wereld gerekend. En gisteren werd hij, na een zenuwslopende en chaotische wedstrijd, voor de tweede keer Belgisch kampioen.

Noem Tim Merlier de kampioen van de koelbloedigheid. Het zijn twee lastige maanden geweest. Niet iedereen veegt dat weg met een tweede Belgische titel. Aan de ene kant: waar moet Merlier zich zorgen om maken, als het contract met Lefevere inderdaad al zo goed als getekend is?

Philipsen baalt

Topfavoriet Jasper Philipsen moest in Middelkerke tevreden zijn met brons en zag zijn ploegmaat Tim Merlier de snelste sprint rijden. Philipsen etaleerde vorige week in de Ronde van België zijn hoogvorm en wou dat in Middelkerke graag verzilveren. “Die derde plaats was niet voor wat ik naar hier gekomen ben, maar het had veel erger kunnen zijn.”

Op 77 kilometer van de streep kwam Philipsen ten val op een rail van de kusttram. “Toen ik op die tramrail vloog, zag ik mijn Tour in het water vallen en vreesde dat al die weken voorbereiding voor niets waren geweest.” Uiteindelijk viel de schade mee. “Enkel een wonde en wat blauwe plekken op mijn heup.”

De blutsen belette Philipsen niet om op veertig kilometer van het einde in de aanval te trekken. Met ploegmaat Fabio Van Den Bossche in de kopgroep van elf verkeerde hij in een ideale situatie. “Met die groep wou ik graag naar de streep, maar er waren een paar renners die al eens hun benen stilhielden”, zegt Philipsen, die zelf ook niet altijd vol mee ronddraaide.

De kopgroep hield het niet tot op het einde uit en op tien kilometer van de streep moest Philipsen zelf ook afhaken. “Door die val op de tramrail had mijn fiets versnellingsproblemen. De koers was echter zo hectisch dat ik nooit de tijd vond om te wisselen. Op het einde begon mijn ketting steeds over te slaan. Ik moest dus wel wisselen, want met die fiets zou ik de sprint nooit kunnen winnen.”

Philipsen wisselde van fiets en probeerde snel terug te keren naar de kopgroep. “Ik had problemen met mijn communicatie, dus wist niet dat het peloton zo dicht genaderd was. Achteraf had ik na die fietswissel moeten wachten op het peloton in plaats van mijn kruit te verschieten. Een foutje.”

In de sprint eindigde Philipsen derde. Hij zat in het goede wiel van ploegmaat Merlier, maar had niet meer de jus in de benen om die nog te remonteren. “Tim is een mooie winnaar. Omdat hij na dit seizoen weggaat bij de ploeg, hadden ze misschien liever gehad dat ik won, maar Tim heeft verdiend gewonnen en was in de sprint de snelste. Ik hoop dat ik de komende weken in de Tour ook eens kan tonen dat ik de snelste ben. In de Tour zal ik in de vlakke ritten zeker niet meer in die aanval trekken.”