Tim Merlier rijdt zijn eerste Belgische cross: ‘Hopelijk word ik niet gedubbeld door Wout en Mathieu’

Naast Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock staat er vandaag nog een veelwinnaar op de weg aan de start in Gavere. Belgisch kampioen Tim Merlier rijdt er zijn eerste Belgische cross van het seizoen.

Tim, waarom kies je Gavere als eerste Belgische cross?

“Zeker niet om competitieve reden. Van alle crossen ligt het parcours van Gavere met zijn lange hellingen mij misschien het minste. Ik had aan bondscoach Sven Vanthourenhout gevraagd of het mogelijk was om één wereldbeker te rijden en hij had nog een wildcard vrij voor Gavere. Het is ook vlakbij huis, ongeveer vijftien kilometer van mijn deur.”

Ben je gaan verkennen?

“Neen, anders had ik misschien niet meer durven starten. (lacht) Ik heb gezien dat het parcours is gewijzigd aan het begin van de ronde. De start wordt nog belangrijker. Dankzij mijn goede positie op de wegranking van de UCI mag ik starten op rij vier. Als ik bij de eerste tien het veld kan induiken, zal ik al zeer content zijn.”

Je hebt al twee weken stage met jouw nieuwe ploeg Soudal-QuickStep achter de rug, waar sta je conditioneel?

“Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik heb competitie nodig om te weten waar ik sta. Ik denk dat mijn niveau al redelijk goed is, maar in de cross wil dat weinig zeggen. Als je op de limiet zit, is het moeilijk om geen technische fouten te maken en uitgezonderd drie toertochten met de crossfiets heb ik nog geen specifieke training gedaan. Ik heb wel al wat gelopen, maar specifieke crosstraining met loopvermogen stonden nog niet op het programma.”

In Mol maakte Wout van Aert net het verschil in de loopstroken.

“Ik was zwaar onder de indruk van Wout en Mathieu. Hun basisconditie is enorm hoog. Die zitten à bloc, maar kunnen toch nog een versnelling plaatsen. Als je basisconditie niet hoog is, strompel je als een patattenzak door het zand.”

Wat mogen we van jou verwachten?

“Ik hoop de cross af te kunnen sluiten met een goed gevoel en dat wil zeggen een uur een hoog tempo rijden. Ik beschouw deze crossen als een goede intervaltraining met het oog op het wegseizoen. Ik zal maandagavond niet in zak en as zitten als ik twintigste ben geëindigd, dat zou ergens maar normaal zijn.”

Durf je er een resultaat op plakken?

“Top vijftien. Stiekem hoop ik op nog beter, maar ik weet niet of dat realistisch is.”

Zolang je maar niet gedubbeld wordt.

“Toen ik Wout en Mathieu in Mol tekeer zag gaan, ben ik toch een beetje in paniek geschoten. De tiende werd op vier minuten gereden, als je dan in vijftiende positie rijdt, scheelt het niet veel. Het boezemt dus wel schrik in.”

Vorig weekend eindigde je ook al tweede in een Franse cross Orée d’Anjou, hoe moeten we dat kaderen?

“Het niveau is meer bescheiden tegenover in België. Ik eindigde tweede op 55 seconden van de Franse winnaar Valentin Guillaud, maar dat resultaat zegt niet alles. Ik streed mee voor de zege en had de cross eigenlijk onder controle. We waren al snel met twee voorop en had al een paar keer een gaatje op hem geslagen, maar halfweg reed ik lek in een grindbak. Ik ben nog teruggekeerd van vijfde naar tweede positie, dus ik was wel tevreden.”

Hoe ziet jouw crosskalender er de komende weken uit?

“Op vijf januari sta ik aan de start in Koksijde, nadien rijd ik nog het BK en Otegem. Of ik na het BK nog cross, zal afhangen van de timing van de geboorte van ons eerste kindje.”

Dit is dus meteen jouw laatste wedstrijd in het truitje van Alpecin-Deceuninck?

“Ik had volgende week graag nog Loenhout gereden, maar de organisatoren zijn niet zo happig blijkbaar. Er is weinig budget omdat de toppers nogal doorvragen. Donderdag sta ik ook wel nog aan de start op het Belgisch kampioenschap strandrace in Bredene.”

Maak je daar kans op de Belgische titel?

“Ik heb nog maar één strandrace gereden. Toen, in de Panne, streed ik mee voor de zege, maar eerst zien dat ik Gavere overleef en ik niet gedubbeld word.”