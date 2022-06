Tim Declercq rijdt eenzaam naar huis na positieve test: ‘Ongelooflijk kut’

Tim Declercq en Yves Lampaert vlogen maandagnamiddag van Brussel naar Kopenhagen. Zij waren de enige twee Belgen in de ploeg van QuickStep-Alpha Vinyl die de strenge selectienormen voor de Tour hadden gehaald. Sinds gisteren blijft daar maar één Belg van over. Declercq was namelijk alweer op weg naar huis nadat hij bij een PCR-test na het Belgisch kampioenschap positief had getest.

Het nieuws kwam als een donderslag in Ballerup, zo’n twintig kilometer buiten Kopenhagen. Daar verblijft het team voor de grand départ van de Tour in Denemarken.

Ploegdokter Toon Cruyt: “Ik heb bij Declercq een sneltest afgenomen na de Ronde van Zwitserland. Die was negatief. En voor het Belgisch kampioenschap weer. Zondagavond, na afloop van het BK, hebben we een PCR-test gedaan. Het resultaat daarvan hebben we maandagavond gekregen. Declercq testte licht positief. Hij heeft maandagavond nog drie zelftests gedaan, die waren ook allemaal negatief.”

Maar de PCR-test maakte de beslissing van de ploegleiding om Declercq niet te laten deelnemen aan de Tour onontkoombaar. Ze hanteren in de Belgische ploeg een strenger protocol dan de wereldwielerbond UCI voorziet. De UCI vraagt dat, vijf dagen voor de start van de Tour, alle leden van een ploeg een dagelijkse antigeentest afleggen. Een PCR-test wordt pas gevraagd wanneer een antigeentest een positief resultaat geeft. Dat was bij Declercq niet het geval.

Overzetboot nemen

De ontgoocheling bij Declercq was onmeetbaar. Gisteren rond halfvijf was hij net aangekomen bij de ferry in Rodby die hem naar het vasteland in Duitsland moest brengen. Het was nog ruim 750 kilometer, nog meer dan negen uur rijden. “Ik mag het vliegtuig niet nemen”, zei Declercq. “De ploeg heeft een huurauto voor mij geregeld. Ik ben op weg naar huis.”

Dat hij nog niet over de ontgoocheling heen was, zei hij. “Ik voel niets, ik heb geen symptomen. Alle antigeentesten waren negatief.” Er was natuurlijk die PCR-test. Declercq: “De kans bestaat dat ik bij het begin van een infectie ben. Ik snap dat de ploeg geen enkel risico wil nemen. Ik verwijt niemand iets.”

Maar het veranderde niets aan hoe Declercq zich voelde. “Het is ongelooflijk kut. Ik heb al een deel van het voorjaar moeten missen en nu de Tour. Het is de tweede keer dat ik covid krijg en twee keer dat ik er niets van merk.”

Rustperiode in voorjaar

Zijn eerste covidbesmetting kwam aan het licht na de eerste rit in de Ronde van de Algarve, half februari. Declercq werd onwel, kreeg een beklemmend gevoel in de borstkas en bleek pericarditis (een ontsteking van het hartzakje) te hebben. Die kwaal was zo goed als zeker het gevolg van een covidbesmetting. Declercq moest rusten en kwam pas zes weken later weer in actie tijdens Dwars door Vlaanderen.

“Ik hoop dat ik dit keer snel ziek wordt”, stelde hij. “Want ik voel weer niets. Ik moet niet hoesten en ik heb geen keelpijn. Ik rijd nu in mijn eentje naar huis. Dat wordt ergens uitslapen onderweg, denk ik. Maar het liefst zou ik natuurlijk helemaal tot thuis rijden.”

In het hotel van de ploeg in Ballerup leken ze zich niet al te veel zorgen te maken. “Omdat het een lage virale lading betreft, is de kans klein dat anderen besmet zijn”, vertelde dokter Cruyt. Overigens was Cruyt zelf nog snel als vervanger opgeroepen voor Philip Jansens, die eind vorige week positief testte op Covid-19. Jansens zou zich normaal bij de terugkeer uit Denemarken weer bij het team voegen.

Cruyt: “We gaan de komende dagen veel testen, handen ontsmetten en mondmaskers dragen. En voor de zekerheid leggen we Lampaert en Sénéchal vijf dagen in een kamer apart.”