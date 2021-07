Tim Brys en Niels Van Zandweghe roeien naar frustrerende vijfde plaats

Het was iets vreemds. De Sharks namen geen knalstart, maar dat was op zich niet zo bijzonder. “In de heats roeiden we de snelste push van allemaal in de tweede 1.000 meter. Dat is normaal onze sterkte”, aldus Van Zandweghe. “Nu schoven we gewoon niet door met het veld”, stelde Brys vast. België opende op plaats vijf. En bleef daar hangen.

Van Zandweghe: “Terwijl we die andere boten, die uit de wind lagen, van ons zagen wegvaren. Heel frustrerend. Met dank, alweer, aan een of andere magische regel van de FISA (internationale roeifederatie). Daar heb je dan zoveel jaren werk en energie in gepompt, zoveel voor opgeofferd in je privéleven. Om dan af te sluiten met het gevoel dat we niet op een eerlijke manier, niet op onze juiste waarde zijn geklopt. Wel door externe omstandigheden. Soit, het blijft een buitensport. We zijn afhankelijk van dat soort factoren. En we hebben er totaal geen vat op.”

Dat ze wel de best mogelijke race hadden geroeid, vonden de Sharks unisono. “In die baan toch”, preciseerde Brys nog eens. De Gentenaar wikte en woog wat meer zijn woorden. “Ik heb het een beetje gehad met die excuses. It is what it is. We leven van die competitie, van die ‘battle’ met de andere teams. Die hebben we niet kunnen leveren. Dat is… jammer. Maar we moeten trots zijn op die vijfde plaats. Omdat we als ploeg hebben geroeid, een wereld van verschil met de halve finale. En alles hebben gegeven.”

Medische bijstand

Letterlijk alles, in casu-Van Zandweghe. “Ik viel na afloop bijna flauw, had even medische bijstand nodig.” Bij de Bruggeling kroop het duidelijk dieper onder zijn vel. “Ik heb het moeilijk om blij te zijn en te lachen, ja. ‘Control the controllables’, doe je als atleet. Van de rest trek je je weinig aan. Maar als je dit ziet… finale na finale pakken de banen 1, 2, 3 de medailles, met hier en daar een schaarse uitzondering: dan is dat, grof gezegd, k**. Ik zal wat tijd nodig hebben om dit te verteren.”

Tokio 2021 betekende meteen het einde van de lichte dubbeltwee in deze bezetting. Van Zandweghe gaat sowieso door. “De nieuwe werking die de voorbije jaren is opgezet, de steun van Team Belgium en Sport Vlaanderen, de afwisseling in training, de fantastische omkadering: het heeft er voor gezorgd dat ik terug plezier schep in het roeien en veel zin heb om op dit pad door te gaan. Eerst even stoom aflaten, na een lang en zwaar jaar. Maar ik kijk er naar uit om in oktober weer in de boot te stappen. Hopelijk kan er snel een nieuwe lichte dubbeltwee met mij worden gemaakt.”

Maar dat zal dus niet meer met Brys zijn. “What’s next voor mij? Moeilijk. We zien wel. Eerst wat genieten van dit moment, alles even laten bezinken na het ongelooflijke parcours dat we samen hebben afgelegd. Ik ben al heel blij dat ik eindelijk niet meer op mijn eten zal moeten letten.”

Hoe zijn toekomst er ook uitziet, Brys zegt de lichtgewichtcategorie in elk geval vaarwel. “Ik heb mijn laatste weging achter de rug”, klonk het opgewekt. “Vijf, zes jaar lang heb ik mijn lichaam gepusht om het vol te houden. Met vier procent lichaamsvet is dat niet langer haalbaar. Het zou mentaal ook niet meer gezond zijn. Ik denk ook dat ik een van de zwaardere lichtgewichten ben. Ik heb het geluk dat Niels mij kan compenseren, want in veel andere landen zou ik niet eens in de boot zitten. De lichtgewichtcategorie bevat ook maar één nummer. Ik wil nu eens kijken wat er nog anders mogelijk is in het roeien. Dat lijkt me wel een leuke uitdaging.”