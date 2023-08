Tijl De Decker, lefgozer die het allemaal kon: ‘Zijn vurig karakter, vechtersmentaliteit en zelfvertrouwen was niet te stillen’

Afgelopen zondag was Tijl De Decker in Putte nog vierde geworden op het BK voor renners onder de 23 jaar. Hij was achteraf streng voor zichzelf. Niet omwille van het resultaat. De Decker had een sterke sprint, maar eerder op hellende aankomsten. “Ik moet het hebben van de macht. Op een vlakke aankomst zoals op het BK kom ik niet tot mijn recht, want dan mis ik die pure snelheid”, zei hij achteraf.

Hij was vooral ontgoocheld omdat hij zijn ploegmaat Gianluca Pollefliet niet beter had kunnen piloteren. “Slecht gepositioneerd. Pas in de slotkilometer ben ik naar voor kunnen komen. Jelle Harteel trok perfect de sprint aan en ik had nadien moeten overpakken om Gianluca aan de zege te helpen. Ik geraakte echter niet meer voorbij Harteel. Op vierhonderd meter van de streep moest ik al voluit sprinten om te kunnen volgen...”

We mogen ervan uitgaan dat die teleurstelling al weggeëbd was, toen hij enkele dagen later helaas tegen een wagen botste op training en vrijdagochtend aan de verwondingen overleed. Volgens zijn ploegleider Wesley Van Speybroeck bij Lotto-Dstny U23 was Tijl De Decker immers een kei in “de knop omdraaien na een telerustelling.”

Zijn grootste teleurstelling in koers vond plaats in juni tijdens de Giro voor beloften. De aankomst van de vierde rit lag op de loodzware Stelvio. De Decker werd na de rit samen met dertig andere renners uit koers gezet, omdat ze een deel van de klim aan de klink van enkele wagens hadden gehangen.

Van Speybroeck: “Erg dom van Tijl, want we hadden vooraf alles goed berekend. Hij had dat helemaal niet nodig gehad om rustig binnen tijd de aankomst te bereiken.”

Beeld Photo News

“Een jeugdzonde”, beaamt Loïc Segaert, die als trainer van Lotto-Dstny veel met De Decker heeft gewerkt. “Tijl heeft zich toen wat laten meeslepen. Het is niet gemakkelijk om neen te zeggen als je bergop voorbijgestoken wordt door een auto met acht renners aan de klink en vijf minuten later nog eens auto met nog acht renners. Ik weet dat hij er meteen na de koers het hart van in was. Ik zie hem nog zitten met tranen in de ogen bellen naar Kurt Van De Wouwer (sportief manager van Lotto-Dstny, red).”

Van De Wouwer: “Ik denk dat er een soort kuddegeest speelde op dat moment, zonder het te willen goed praten. Tijl was er het hart van in en heeft mij meteen opgebeld om zich te excuseren. Een zeer aangename en positief ingestelde kerel.”

Ook De Decker kwam later nog eens terug op het incident: “Zoiets zal me niet meer overkomen.”

De knop omdraaien, weet je wel.

Het is niet de enige positieve eigenschap die de mens Tijl De Decker toegeschreven werd. “Een echte lefgozer. Hij barstte van het zelfvertrouwen. Wat veel mensen in België soms te weinig hebben, had hij zeker voldoende. Ik durf zelfs zeggen in overvloed”, zegt Van Speybroeck. “Ik herinner mij nog de avond voor Parijs-Roubaix voor beloften. Het was vrij stil aan tafel. De meeste renners hadden wat stress. Tot Tijl het ijs brak: ‘Komaan he, mannen. Zie ons hier zitten. Al die kwaliteit. Wij kunnen die koers niet verliezen. Wij gaan sowieso winnen...’ Ik draai al lang mee bij de beloften, maar dat heb ik er nog niet veel zien doen. Mentaal was hij zeer matuur.”

Opvolger van Pidcock

Het waren overigens geen loze woorden van De Decker. Na een aanval op de kasseien van Camphin-en-Pévèle won hij solo Parijs-Roubaix voor beloften. Op de erelijst was hij de opvolger van Tom Pidcock.

Ondanks de gezonde portie zelfvertrouwen vooraf zag het er tijdens de Helleklassieker lang niet te best. “Nog voor de finale was ik ten val gekomen. Gelukkig zonder veel averij, maar ik verloor wel veel tijd.”

Beeld Photo News

Segaert: “Op dertig kilometer van de streep stond ik langs de kant met bidons. Toen het groepje met Tijl op toch al een vrij grote achterstand passeerde, vroeg Tijl mij hoe ver het naar de kop van de koers was. Om zijn moreel niet te breken, zei ik: ‘niet ver.’ Hij antwoordde: ‘Het bestaat niet dat we niet meer terugkeren.’ Tijl was een echte vechter. Eens hij een doel voor ogen had, liet hij zijn prooi niet los. De week voor Parijs-Roubaix heeft hij een bij mijn broer Alec in West-Vlaanderen gelogeerd zodat hij elke kasseistrook nog eens kon verkennen. Hij liet niets aan het toeval over... In al zijn enthousiasme stuwde hij ook de ploeg vooruit. Voor de koers liet hij het niet na om wat kreten te brullen zodat de ploeg vol adrenaline aan de start verscheen.”

De zege in Parijs-Roubaix voor beloften was de uitschieter van zijn seizoen, maar het was de constante die Tijl De Decker zo gegeerd maakte.

Februari: 3de in Brussel-Opwijk.

Maart: ritwinst in de Ronde van Taiwan

April: 2de in Rutland-Melton

Mei: Parijs-Roubaix, 4de in Frankfurt en 4de in Omloop

Juli: Ritwinst in de Ronde van de Elzas

Van De Wouwer: “Als junior en in zijn twee eerste jaren als belofte sprong Tijl niet meteen in de kijker, maar hij maakte een goeie winter door en gaf de koers net iets meer voorrang op zijn studies bio-ingenieur en dat zorgde ervoor dat hij een flinke stap wist te zetten. Hij was van veel markten thuis, in Melton eindigde hij nog tweede in een gravelkoers. Dat hij in 2024 prof zou worden bij ons, was een logische stap.”

De Decker had niet de klasse van de één jaar oudere Remco Evenepoel, het talent van de één jaar jongere Arnaud De Lie was hem ook niet gegund. In de pikorde van de beloften stond de twee jaar jongere Alec Segaert ook nog hoger aangeschreven, maar hij was zeker profwaardig. Zijn vijf jaar oudere broer Alfdan probeerde het ook drie jaar bij de profs (Wanty). Alfdan stond bekend om zijn enorm brede bovenbenen en typerende brilletje. Een pure sprinter. Tijl (1m83 en 73 kilogram) was groter en meer atletisch gebouwd dan Allfdan (1m70 en 68 kilogram), die zich als ervaringsdeskundige ontfermde over de carrière van zijn broer.

Dit jaar droomde De Decker nog van het EK voor beloften in Drenthe en Parijs-Tours voor beloften in oktober. Vanaf 1 januari zou hij zijn eerste volwaardig profseizoen afwerken. Waar zijn koersverhaal zou eindigen, zullen we net als bij Bjorg Lambrecht, Stef Loos, Michael Goolaerts, Daan Myngheer en co. nooit weten.

Van Speybroeck: “Tijl besefte dat hij niet de nieuwe topsprinter zou worden, maar leergierig als hij is, wou hij zich graag ontwikkelen als lead-out. Het is bijzonder jammer dat hij dat nooit heeft kunnen tonen. Een groot verlies, zowel als mens als op de fiets.”