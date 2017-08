Tijdritspecialist Tuft (40) langer bij Orica-Scott, Koren naar Bahrain Merida

Tuft, tienvoudig nationaal kampioen tijdrijden, maakt sinds de oprichting van de Australische wielerformatie in 2012 deel uit van de WorldTour-ploeg. "Orica-Scott is al zes jaar mijn thuis", legt hij uit op de ploegwebsite. "Ik kijk ernaar uit om de jonge mannen bij te staan in de grote rondes en net zoals elk jaar gaan we proberen het WK ploegentijdrijden te winnen."



In 2016 werd Tuft met Orica derde op het WK in Doha na Quick-Step (goud) en BMC (zilver). Het was zijn vijfde WK-medaille in het tijdrijden. In 2008 pakte hij in Varese individueel zilver na Bert Grabsch. Daarna volgden in het ploegentijdrijden nog brons in 2012 en zilver in 2013 en 2014.