Tijd voor Kevin De Bruyne om eens echt te ontploffen in de Manchester-derby

Kevin De Bruyne mag zich de koning van Manchester noemen, maar veel memorabele momenten van hem in de stadsderby tussen City en United zijn er niet. Zondag kan hij daar verandering in brengen.

Sinds hij begin september 2015 voor het eerst het lichtblauwe shirt van City aantrok, heeft Kevin De Bruyne dertien Manchester-derby’s gespeeld. Op zijn teller staan drie goals en één assist tegen United. In de vier andere toppers (Liverpool, Chelsea, Tottenham en Arsenal) deed hij qua statistieken straffer.

Is Man United zijn bogey team, de tegenstander die hem niet ligt? Niet bepaald. Veel heeft te maken met de veranderde waardeverhoudingen in de Premier League in de laatste tien jaar. Sinds het pensioen van Sir Alex Ferguson is United niet in staat geweest om zijn luidruchtige stadsrivaal te kietelen. Laat staan dat ze, zoals in 2012, een rechtstreeks duel hebben uitgevochten om de landstitel.

Zijn impact tegen de G5 Tottenham - 3 goals, 6 assists (in 14 matchen) Liverpool - 3 goals, 5 assists (in 14 matchen) Arsenal - 5 goals, 2 assists (in 15 matchen) Chelsea - 5 goals, 1 assist (in 14 matchen) Man United - 3 goals, 1 assist (in 13 matchen)

Wanneer fans van City of United vandaag wordt gevraagd om hun top tien samen te stellen van de beste derbymomenten stammen die haast allemaal uit de periode tussen 2008 en 2012. De fantastische omhaal van Wayne Rooney, in februari 2011, is een dat altijd terugkomt, net als de 1-6-vernedering van United op Old Trafford enkele maanden later. Voorts is er het fameuze ‘Why always me?’-moment van Mario Balotelli. Na de opener trok de spits zijn shirt omhoog om de (foute) verhalen over hem in de Britse pers aan te klagen.

Yaya Touré scoorde in de halve finales van de FA Cup op Wembley een onvergetelijk doelpunt dat Man City op weg zette naar zijn eerste prijs in 35 jaar. Vincent Kompany kopte zichzelf de legende in met een rake kopslag op Old Trafford, die de titelstrijd in 2012 deed kantelen. Michael Owen (in 2009) en Robin van Persie (in 2012) bezorgden United diep in 'Fergie-time’ een winner.

Mourinho geklopt

Zijn meest memorabele bijdragen leverde De Bruyne in 2016 en vorig seizoen. In september 2016 (1-2 winst) nam hij, de snelste denker van Pep Guardiola, een elftal op sleeptouw. Hij opende koel de score. Vanaf de bank moest José Mourinho, de coach met wie het niet klikte bij Chelsea, toezien hoe De Bruyne nog twee keer het doelhout trof.

Toch waren het geen matchen voor de geschiedenis. Evenmin die van maart 2022, waarin De Bruyne twee goals maakte en een derde aanbracht (4-1). Hij blesseerde zich toen in een fase met Harry Maguire. Het sein voor Guardiola om zijn uitblinker een applausvervanging te gunnen.

Ploegmaats Bernardo Silva, Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan leggen in de derby betere cijfers voor dan de Belg. Zo ook United-spits Marcus Rashford. Alleen speelde De Bruyne in dertien onderlinge confrontaties zelden ondermaats. In maart 2021 creëerde hij zelfs acht kansen.

Met 17 goals en 15 beslissende passes in 70 ontmoetingen met City tegen de overige ploegen uit de G6 in Engeland drukt De Bruyne gemiddeld in één op de twee toppers zijn stempel. In 89 wedstrijden tegen de toppers in Engeland liet ene Eden Hazard destijds 25 goals en 19 assists noteren. Er is een reden waarom ze in Zuidwest-Londen nog altijd met hun tovenaar dwepen. Laat De Bruyne hem straks voorgoed achter?

Man City - Man United, zondag om 15 uur