Tijd om zelf in de aanval te gaan voor uitdagers van Pogacar

Wout van Aert heeft zijn eerste Tour-week niet gemist. Twee ritzeges al en dat hij de groene trui gaat winnen lijkt na amper negen etappes al een uitgemaakte zaak. Tadej Pogacar rijdt in het geel en ook hij gaat elke avond gerust slapen. Want wie doet een aanval op zijn leiderstrui?

We hebben al de tijdrit in Kopenhagen (Lampaert) gehad en de spectaculaire ritwinst van Wout van Aert in Calais. Tour-favoriet Roglic viel in de bloedstollende thriller op de kasseien van Arenberg. Man down bij TJV maar tot nader order niet out. Pogacar gaf op die kasseien geen krimp, viel zelfs aan en won ’s anderendaags en de dag erna in Longwy en op la Super Planche des Belles Filles. Conclusie na één week Tour: Wout van Aert is de beste man in de koers, Tadej Pogacar is beter.

Dat laatste mogen zijn tegenstanders geweten hebben. Hij is niet naar de Tour gekomen om cadeautjes uit te delen. Vingegaard de ritzege gunnen op La Planche des Belles Filles? Geen piekhaartje op zijn hoofd dat daaraan dacht.

Bradley Wiggins, ex-Tour-winnaar, maakte zich zondagochtend bij de start in het Zwitserse Aigle al een beetje zorgen. Tadej Pogacar gaat zich op die manier nog onpopulair maken, denkt Sir Bradley, als hij alles pakt wat er te pakken valt.

Dat deed Pogacar gisteren weer. Bob Jungels won de rit, Tadej Pogacar sprintte 49 seconden later naar plek vijf. Alleen Jonas Vingegaard was nog mee.

“Op twee kilometer voor de streep versnelde hij. Pogacar verraste ons”, zei Tiesj Benoot. Zelf waren ze niet van plan geweest iets te ondernemen. Benoot feliciteerde zichzelf en zijn ploegmaats dat ze met vijf van Team Jumbo-Visma gisteren in het spoor van Tadej Pogacar naar boven konden rijden. “Aanvallen, dat had niet veel zin.”

‘Nooit genoeg voorsprong’

Daar dacht Pogacar anders over. Pogacar zegt: “Je kunt nooit genoeg voorsprong hebben.” Zo vond Eddy Merckx dat ook altijd. En dus ging Pogacar twee kilometer voor de top van Châtel wat harder op de trappers duwen: “Als de kans daar is om seconden te nemen, waarom niet? Ik had nog kracht in de benen en één sprint was genoeg om drie seconden extra te nemen.” En toen schoot bij Jumbo-Visma alleen Vingegaard nog over. Het resultaat was dat Pogacar alweer drie seconden extra winst heeft gepakt op Geraint Thomas, Adam Yates en ook Primoz Roglic, die naast Vingegaard de enigen lijken die Pogacar in deze Tour kunnen bedreigen.

Maar de vraag is dan: hoe denken ze bij Jumbo-Visma en bij de Ineos Grenadiers de Tour de France te winnen, als de tactiek is dat ze in het wiel van Pogacar blijven zitten? Als verdeding de beste aanval is?

Het ordewoord is wachten. En waarop dan? De hitte, zegt Vingegaard. Het is volgens de Deen de achilleshiel van Tadej Pogacar. Hitte komt eraan, Vingegaard ruikt zijn kans. Of is het covid misschien, dat gisteren alweer het hele peloton in de ban hield en dat Tadej Pogacar een ploegmaat kostte? Vegard Laengen testte positief en voortaan moet UAE met zeven verder. Het zal niet zo zijn dat Jumbo-Visma en Ineos daarop speculeren.

Toegegeven, de tijdverschillen zijn niet enorm. 39 seconden voor Jonas Vingegaard, dan moet je nog niet inpakken. Dat moeten Geraint Thomas (1:17) en Adam Yates (1:25) ook nog niet doen. Maar als je nu al moet achtervolgen en de bergen, het favoriete terrein van Tadej Pogacar, komen er nog aan, dan wordt het voor Vingegaard, Thomas et les autres misschien tijd om van tactiek te wisselen en zelf in de aanval te gaan.