Tigers laten meteen hun tanden zien op EK

Het EK vrouwenvolley vindt dit jaar plaats in vier landen: Estland, Duitsland, Italië en in België. Alle duels in de groep van onze Yellow Tigers staan in de prachtig vernieuwde Topsporthal van Gent op de agenda, de knock-outfase volgt nadien (grotendeels) in het Brusselse Paleis 12. De top vier van elk van de vier poules stoot door naar de achtste finales. Hongarije zou het eerste slachtoffer van de Belgen worden en het werd inderdaad op alle gebieden overklast door een sterk gemotiveerd Belgisch team. Met hun gekende tijgermentaliteit liet de nationale selectie mooie blok- en verdedigingsacties zien, terwijl ze ook vlot scoorden (op de foto: een smash van Britt Herbots). In geen tijd stond de 0-3-eindstand op het bord. (DM)