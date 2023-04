Tiesj Benoot wil na een week op de Mont Ventoux opnieuw scoren voor Jumbo-Visma: ‘Als ons voorjaar niet geslaagd is, wiens voorjaar dan wel?’

Wout van Aert, Jasper Philipsen en co. zijn na de kasseiklassiekers toe aan rust, terwijl Remco Evenepoel pas volgende week in Luik zijn opwachting maakt. Zorgt de Amstel voor een dip in het Belgische voorjaar? Niet als het van Tiesj Benoot (29) afhangt. De renner van Jumbo-Visma trainde een week op de Mont Ventoux om minstens even goed te doen als de derde plaats van vorig jaar.

Ik wist niet dat de Mont Ventoux in april al open is?

“Vanuit Bédoin en Sault sinds vorige week. De beklimming vanuit Malaucène is nog niet open voor auto’s, maar fietsers mogen wel al naar boven. Dat heb ik vooraf opgezocht.”

Was dat de reden dat je Vlaanderen ontvluchtte voor een weekje stage in de Provence?

“In functie van de Amstel en Luik wou ik graag bergop trainen. Vorig jaar koos ik voor Nice. Nu viel ons oog op de Mont Ventoux. Mijn ploegmaat Steven Kruijswijk is mede-investeerder in een bedrijf dat huisjes verhuurt aan wielertoeristen in Calpe, de Pyreneeën en Bédoin. In de winter had ik het huis in Calpe uitgetest, dat was dik in orde, proper en ruim, wat aangenaam is met een baby. Het mooie weer was ook een meevaller, blijkbaar was het in België geen vette.”

Was het daarom dat je Parijs-Roubaix hebt geskipt?

“Dat stond al vast voor het seizoen. Als ik moet kiezen tussen Roubaix en de Ardennen-klassiekers, is de keuze snel gemaakt. Mijn kansen om in Roubaix de finale te rijden zijn kleiner dan in Amstel en Luik. Bovendien, had ik Roubaix wel gereden, was de kans vijftig procent dat ik gevallen was.”

De ploeg had jou nochtans kunnen gebruiken. CEO Richard Plugge noemde het voorjaar pas geslaagd als er een kasseimonument werd gewonnen. Dat is niet gelukt.

“Na Dwars door Vlaanderen heb ik ook gezegd: ‘Als we nu geen monument winnen, is dat zuur.’ Wel, het blijft zuur. Zeker als je er zo dicht bij bent. Akkoord, in de Ronde van Vlaanderen zijn we op onze waarde geklopt, hoewel we met vier renners bij de eerste veertien eindigden en dus collectief sterk waren, maar in Roubaix was het gewoon pech. Dat je de wedstrijden voordien gedomineerd hebt, maakt het extra zuur, maar dat staat los van het feit dat ons voorjaar geslaagd is...”

Benoot in actie tijdens de Ronde van Vlaanderen. Beeld Photo News

Maar de koersen die er echt toe doen...

“Dat zijn de Ronde en Roubaix volgens de mensen... We moeten daar niet onnozel over doen: we willen graag twee gewonnen klassiekers ruilen voor de Ronde of Roubaix, maar we mogen ook trots zijn op de manier waarop we hebben gekoerst, dat we dit voorjaar veruit de meeste UCI-punten hebben gesprokkeld en vijf van de zeven kasseiklassiekers hebben gewonnen, maar er is nog ruimte voor verbetering tegen volgend jaar.”

Hoe reageer jij op artikels waarin staat dat het voorjaar van Jumbo-Visma niet geslaagd is?

“Met dat type van journalisten, daar lach ik al langer mee. Ze weten ook dat ik dat vind. Ik zeg hen dat. Het bewijst hoe weinig ze ervan kennen. Het zijn dezelfde journalisten die schrijven: ‘Nu moet het gebeuren voor Wout.’ Dat is gewoon populistische journalistiek. Vind je dat zelf niet?”

Het is ook niet gemakkelijk om in het voorjaar elke dag een originele opinie te schrijven...

“Dat snap ik, maar het is ook niet gemakkelijk om een koers te winnen. Er mag kritisch geschreven worden over ons, daar heb ik absoluut geen moeite mee, maar je moet serieus blijven. Als ons voorjaar niet geslaagd is, wiens voorjaar dan wel?”

Alpecin-Deceuninck.

“Ja, en wie nog?”

UAE Team Emirates.

“Omdat Pogacar de Ronde van Vlaanderen wint?”

Johan Museeuw zegt dat het voorjaar van Wout van Aert niet geslaagd is.

“Dat op de man spelen, vind ik nog ambetanter. Wat ze over de ploeg zeggen, ze doen maar, het is nog altijd minder persoonlijk dan over één renner iets te zeggen. Ach, hoe zeggen ze dat ook alweer? De beste stuurlui staan aan wal.”

Beeld Photo News

Nu we toch bezig zijn: hoe moeten we het voorjaar van Tiesj Benoot evalueren?

“Wreed goed. Ik heb Kuurne gewonnen. Als ik één koers kan winnen, is het voorjaar altijd geslaagd. Ook al omdat ik constant presteer: podium in Strade Bianche, in Harelbeke reed ik lek net na de Taaienberg en dan is de koers voor elke renner voorbij, in Waregem had ik een mooi aandeel in de zege van Laporte, in de Ronde reed ik achter de feiten aan, maar was ik niet slecht.”

Moet er nog iets bij?

“Ik moet just niks! (lacht) Maar dat mag altijd. Dat is ook mijn doel in Amstel en Luik. De Waalse Pijl is op mijn limiet, ik weet niet of er daar een top tien in zit.”

Vorig jaar eindigde je al derde in de Amstel Gold Race.

“Die koers ligt mij. In de Vlaamse klassiekers liggen de hellingen zonder kasseien zoals Côte de Trieu mij het best en eigenlijk is de Amstel de Ronde van Vlaanderen zonder kasseien. De hellingen in Nederlands Limburg zijn zelfs korter, minder dan twee minuten. Zo fris als ik mij nu voel, hoop ik de finale te rijden en liefst met een ploegmaat. Zo kon Ineos vorig jaar ook Pidcock en Kwiatkowski uitspelen én winnen.”

Die twee moeten dan jij en Attila Valter zijn?

“Normaal was Dylan van Baarle er ook bij, maar die is helaas weggevallen. Ik heb in het Baskenland wel gezien dat Attila impressionant reed. We zullen een sterk duo vormen.”

Zal de communicatie met Valter beter verlopen dan in de Strade Bianche?

“In de Strade Bianche hebben Attila en ik fouten gemaakt. We hoorden bij de vijf besten in koers en dan is het zonde dat je derde en vijfde eindigt. Onze ploeg heeft echter een cultuur van debriefen. Na elke koers worden de zaken meteen benoemd en uitgepraat. De Hollandse manier van werken. Attila en ik hebben dat uitgepraat. Er is niks blijven hangen.”

Dus als jullie in de Amstel met twee naar de streep rijden, geef jij de zege weg aan Valter?

(lacht) “Dat zou een mooie situatie zijn, maar ik denk niet dat het zover zal komen.”

In de finale van de Strade Bianche verliep de samenwerking tussen Benoot en Valter nog stroef. Beeld Photo News