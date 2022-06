Tiesj Benoot als helper naar de Tour: ‘Zelf een rit winnen is dit jaar niet mijn ambitie’

Oef, hij is fit geraakt.

Benoot: “Vlaanderen kan opgelucht ademhalen. Ik had zondag al in de gaten dat het goed zou komen. De berichten die Van Aert stuurde waren positief. We mogen ervan uitgaan dat hij de komende weken over 100 procent van zijn capaciteiten kan beschikken.”

Heb jij ervaring met knieblessures na een botsing met het fietsstuur?

“Elke renner maakt weleens mee dat hij met zijn knie tegen zijn stuur botst wanneer de ketting eraf vliegt of wanneer bij het schakelen een tandwiel wordt gemist en je zo even in het niets trapt. Negen op de tien keer is de schade miniem, tenzij de knie begint te ontsteken. Dan is het miserie.”

Ook covid is weer een factor. Zondag na het BK viel op hoelang je nog tussen het volk bleef staan om interviews te geven.

“Er was veel volk, maar het was ook in openlucht en ik had een dik mondmasker aan. Aan de start had ik van alle renners ook het langst mijn mondmasker op. Ik heb een paar interviews gegeven, maar niet langer dan vijf minuten. Ik was best tevreden over mijn BK. We waren maar met drie van de ploeg, maar hebben de koers opengebroken in de Moeren. Ik heb mij geamuseerd. Op zo’n vlakke omloop waren mijn winstkansen erg klein.”

In de Tour zijn die allicht nog kleiner.

“Ik wil graag ooit een Tour-rit winnen, maar dat is dit jaar niet de ambitie. Ik ga naar de Tour om de kopmannen te helpen.”

Wringt dat niet?

“Het is niet dat ik voor iemand rijd die achtste of negende kan worden. We hebben twee kandidaat-winnaars. Vingegaard eindigde vorig jaar tweede, hoewel hij in de eerste week een paar keer zijn kansen had opgeofferd voor Roglic. En toen Pogacar in de eerste Alpen-rit drie minuten wegreed van de andere favorieten was hij gevallen. In de Dauphiné waren Vingegaard en Roglic erg goed. Ik vind het dus logisch dat ik mij volledig opoffer voor hen. Wil ik dat niet, dan had ik niet voor twee jaar moeten bijtekenen bij Jumbo-Visma. Trouwens, in de klassiekers heb ik een paar mooie kansen gekregen om voor eigen rekening te rijden.”

Wat wordt jouw rol in deze Tour?

“De eerste week moet ik ervoor zorgen dat Roglic en Vingegaard geen tijd verliezen en misschien zelfs tijd winnen op hun concurrenten. Nadien moet ik zo lang mogelijk meegaan bergop.”

Volgens Benoot toont Primoz Roglic zelden een teken van zwakte. Beeld Photo News

Heb je dan geen rol in de groene droom van Van Aert?

“Dat kan wel gebeuren, maar het wordt in de eerste plaats mijn taak om de drie kopmannen veilig in de laatste drie kilometer te krijgen. Als ik dan nog kan helpen om de sprint voor te bereiden, des te beter.”

Ben jij ook wegkapitein zoals bij de nationale ploeg?

“In het voorjaar heb ik dat vaak gedaan, maar dat groeit eerder organisch. Er zijn renners die niet veel zeggen en renners die wel vaak hun mening geven. Ik behoor tot de tweede groep. Ik ben iemand die tijdens de koers graag communiceert met de ploegleiding over de tactiek, maar Van Aert en Kruijswijk doen dat net zo goed. We trekken met een zeer ervaren ploeg naar de Tour.”

Toch werden er in de Dauphiné nog tactische fouten gemaakt. De rit die Vuillermoz won, bijvoorbeeld.

“We hebben toen te laat beslist om vol achter de vluchters te rijden. In plaats van te wachten tot de pionnen van Trek-Segafredo en Ineos-Grenadiers leeg waren, hadden we hen al op twintig kilometer van de streep moeten helpen zodat Van Aert nog voor de zege kon sprinten.

“De koers wordt niet enkel met de benen gereden. Het is ook beter dat je die fout maakt in de Dauphiné dan in de Tour. De komende weken mogen we die foute call niet meer maken.”

Is het dankzij die communicatieve vaardigheid dat het zo goed klikt met Van Aert?

“Onze karakters kunnen goed met elkaar om. Nochtans ken ik hem nog niet zo heel lang. Pas in september 2020 op het WK in Imola hebben we voor het eerst samen gekoerst en gepraat. Van Aert zei achteraf dat ik mijn werk goed had gedaan en vorig jaar lagen we dan samen op de kamer tijdens de Spelen in Tokio. Nadien trokken we op hoogtestage naar Livigno. Sinds januari zijn we ploegmaten en was ik al meer met Van Aert op pad dan met mijn eigen vriendin.”

En hoe is jouw klik met Roglic?

“Ook met Roglic heb ik al drie lange hoogtestages gedaan. Als je dan drie keer per dag met elkaar aan tafel zit, leer je elkaar wel kennen en appreciëren. Roglic toont zelden zijn emoties of een teken van zwakte. Op de fiets is hij a freak of nature. Aan alles wat hij doet, zie je dat hij ongelooflijk getalenteerd is.”

De hoogtestages van Jumbo-Visma staan hoog aangeschreven. Heb je er harder getraind dan bij Sunweb?

“Ik ben iemand die altijd al hard heeft getraind. Toch heb ik mijn lichaam op training nog niet zo vaak tot de hoogste belasting gepusht als de voorbije weken. Dat kan enkel omdat alles tot in de puntjes was geregeld. Elke renner had drie fietsen ter beschikking. De volledige Tour-ploeg en de reserven waren aanwezig plus zeer veel stafleden: kinesist, osteopaat, soigneurs, mecaniciens, twee koks… Naast trainen moest ik met niets anders bezig zijn.”