Tielemans schiet Leicester naar ruime zege tegen Newcastle: zo verging het de Belgen in de Premier League

Meer Belgen op de bank en in de tribune dan op het veld. Een terugblik op de Premier League in opvallende cijfers. Iemand ‘Big Rom’ en Kevin De Bruyne gezien? Gelukkig was er ene Youri Tielemans.

5 goals

De bestscorende Belg in de Premier League dit seizoen is een middenvelder. De terugkeer van Youri Tielemans na een maand blessure staat in schril contract met die van Lukaku en De Bruyne. Het onderschrijft ook zijn belang voor Leicester City: driekwart match warm draaien tegen Napoli in de Europa League, meteen negentig minuten knallen in de Premier League tegen Newcastle (4-0 winst). Op je vierentwintigste recupereer je sneller. Tielemans scoorde twee keer in zijn honderdste match in de Engelse hoogste klasse. De opener vanop de stip en de 3-0 na een knap uitgespeelde aanval. Ook Timothy Castagne speelde zijn rol en maakte de negentig minuten vol.

3 baltoetsen

Als Chelsea in het slot zijn 2-1 voorsprong niet had weggegeven, was Romelu Lukaku wellicht zelfs niet van de bank gekomen. Tegen Leeds United gooide Thomas Tuchel zijn spits pas in het ultieme slot in de ploeg. De Duitse combinatie Timo Werner en Kai Havertz had de voorkeur gekregen. Na zijn enkelblessure ondervindt ‘Big Rom’ aan den lijve dat hij zal moeten knokken voor zijn basisplaats. Hij raakte amper drie ballen in de tien minuten die hij - blessuretijd van zeven minuten inbegrepen - op het veld stond. Zijn voornaamste actie: een boze Rüdiger kalmeren na het laatste fluitsignaal. Chelsea won dankzij een strafschop van Jorginho. Krijgt hij donderdag tegen ex-club Everton een nieuwe kans?

684 dagen

Zolang is het geleden dat Divock Origi bij Liverpool in twee opeenvolgende wedstrijden in de basis stond. De reeks loopt verder. Tegen Aston Villa (1-0 winst) ontbrak hij in de kern met een lichte blessure. Eind januari 2020 mocht hij voor het laatst twee keer starten. Omdat Mo Salah en Sadio Mané straks naar de Africa Cup moeten, kan hij volgende maand misschien komaf maken met die negatieve reeks van bijna twee jaar. Origi is einde contract op Anfield. Liverpool had hem afgelopen zomer graag verkocht, maar er was amper interesse.

9 minuten

Na zijn ‘man of the match’-prestatie tegen Newcastle, eind vorige maand, verdween Albert Sambi-Lokonga bij Arsenal naar de bank. Voornaamste reden: de terugkeer van Granit Xhaka uit blessure. Zaterdag tegen Southampton (3-0-winst) kwam de Duivel voor het eerst in drie matchen van de bank. Tijdens een korte invalbeurt van nog geen tien minuten mocht hij de ervaren Xhaka komen aflossen. Lokonga stond dit seizoen in negen van de zestien wedstrijden aan de aftrap. Meer dan hij verwacht had. De omstandigheden zaten wat mee. Zijn percentage speelminuten ligt net boven de vijftig procent.

3 op een rij

Hij heeft er een tijdje op moeten wachten. Leander Dendoncker lijkt eindelijk weer vast titularis bij Wolverhampton (1-0 verlies op City). Hij heeft coach Bruno Lage dan toch kunnen overtuigen. In de laatste drie matchen verdubbelde hij bijna zijn aantal speelminuten in de Premier League dit seizoen.

7x als invaller

Wat geldt voor Lukaku, geldt ook voor Kevin De Bruyne. Ondanks zijn klasse en zijn kwaliteiten zal hij moeten vechten om zijn plaats af te dwingen op het middenveld van Man City. Bernardo Silva en Ilkay Gündogan kunnen op de acht betere prestaties voorleggen. De Bruyne staat dinsdag tegen Leeds meer dan waarschijnlijk aan de aftrap. Zaterdag tegen Wolves gunde Guardiola hem een kwartier. Na zijn coronabesmetting brengt City hem geleidelijk aan terug. Sinds zijn definitieve doorbraak bij Wolfsburg was De Bruyne zelden zo vaak invaller als nu, de blessures spelen hun rol. In het seizoen 2018-19 - ook een kwetsurenjaar - was hij tien keer invaller. Overtreft hij dat aantal deze jaargang?