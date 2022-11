Tielemans maakt van beroepsernst zijn handelsmerk

Een nieuw contract bij Leicester City zal Youri Tielemans wellicht niet tekenen, maar in zijn laatste maanden probeert hij wel op een andere manier een erfenis na te laten. Zaterdag tegen Everton (0-2) scoorde hij weer een raket met zijn rechter.

Zijn contract bij Leicester City loopt over acht maanden af, maar Youri Tielemans (25) is niet die werknemer die er tijdens zijn opzegtermijn de kantjes af loopt. Quiet quitting zit niet in zijn karakter.

Bij zijn Engelse club zien ze weinig verschil tussen de Tielemans die in januari 2019 voor het eerst door de deur wandelde en de Tielemans die zich vandaag weer aanmeldt op het oefencomplex. Nog elke dag is hij bij de eersten die er de oprijlaan opdraaien. Na bijna vier jaar bij de subtopper is het een gewoonte geworden. ’s Ochtends zet hij doorgaans eerst zijn oudste dochter af op school. Daarna rijdt hij door naar het trainingscomplex van Leicester, waar hij ruim op tijd arriveert. Tielemans houdt niet van snel werk. Door vroeger te komen kan hij op het gemakje ontbijten, wat werk doen in het krachthonk en zijn lichaam fatsoenlijk opwarmen voor hij met zijn ploegmaats het oefenveld opstapt.

Op het veld of voor de televisie merkt een buitenstaander het niet op, maar er zijn redenen waarom zijn (oud-) trainers Tielemans zo hoog hebben zitten. Bij Leicester City staat straks volgende commentaar op zijn eindrapport:

In een groep neemt hij, ongeacht zijn leeftijd, zijn verantwoordelijkheid. Hangt hij, zelfs in crisistijden, zelden de ezel uit. Doet hij in mindere periodes in de eerste plaats aan introspectie in plaats van anderen met de vinger te wijzen. Gaat hij op zoek naar verbeterpunten. Denkt hij mee en zoekt hij naar oplossingen. Zelfs nu zijn hoofd al bijna anderhalf jaar naar een stap hogerop staat.

Complimenten

Zijn manager bij Leicester, Brendan Rodgers, zegt met regelmaat dat Tielemans een oud hoofd op een jong lichaam heeft. Rodgers deelt een eigenschap met bondscoach Roberto Martínez: in persconferenties is hij (overdreven) gul met complimenten voor zijn spelers.

“Tielemans is een fantastische prof”, zei Rodgers afgelopen week. “Een modelprof, zelfs al loopt zijn contract straks af. Op geen enkel moment is hij zich anders gaan gedragen. Een fantastische gast om mee te werken. Zijn toewijding is daar, zijn kwaliteit ook.”

Tielemans haalt uit met zijn rechter in Goodison Park. Beeld Photo News

Aan de hand van James Maddison en Tielemans is Leicester na een desastreuze seizoenstart uit de gevarenzone geslopen. Achterin heeft het aantrekken van Wout Faes voor meer bravoure en stabiliteit gezorgd. Maar het zijn de twee intrinsiek beste middenvelders die erbovenuit springen.

Zie de match op Everton. Maddison (twee assists) en Tielemans (fantastisch doelpunt) toonden Leicester de weg. Met twee raketten met zijn rechter heeft Tielemans zich de afgelopen weken weer helemaal in de kijker gespeeld. Zijn reminder dat hij een fantastische trap in de voeten heeft, maar ook dat hij een moeilijker jaar met ups en downs van zich af kan spelen.

Er waren twijfels nadat de voorspelde transfer naar Arsenal nooit in een vergevorderde onderhandeling was geraakt. Hij heeft de rug gerecht. Net op tijd. Er komt immers een WK aan en over een basisplaats zal Tielemans zich, gezien zijn vormpeil, niet te veel zorgen hoeven te maken.

De technische kwaliteiten en vista van Tielemans hebben nooit ter discussie gestaan. Wanneer hij goed in zijn vel zit en wanneer hij de ruimte en tijd vindt om te voetballen, doet hij een elftal draaien. Het is de rol die de bondscoach ook voor hem ziet weggelegd. Tielemans rent gemiddeld twaalf kilometer per match. Hij ziet de openingen. Hij is een onberispelijke passeur. Hij heeft een geweldige trap in zijn rechter- en linkervoet. Defensief slaagt hij er met slim positiespel in om ballen te onderscheppen, ideaal voor een team dat zijn spel wil opleggen aan de tegenstander.

Geen kopie

Amadou Onana (21), die andere Duivel die zaterdag op het veld stond, is als middenvelder geen exacte kopie van Tielemans. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, maar de hoogtes en laagste in zijn prestatiecurve zijn eigen aan de leeftijd en aan een nieuwkomer in de Premier League. Onana heeft nog tijd om te groeien. Tielemans heeft niet zijn duelkracht, die infiltraties en présence in de zestien, maar toonde op Goodison Park aan Onana wat hij daartegenover stelt: leiderschap, maturiteit, verfijnde voeten, precisie en een geweldige uithaal.

“Hij scoort fantastische goals”, besloot Rodgers. “Ik denk ook dat hij het leuk vindt om met die aanvoerdersband rond te lopen. Wat extra verantwoordelijkheid.”

Onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst met Leicester lopen er momenteel niet. Verstandig als hij is wacht Tielemans minstens het WK in Qatar af. Hij heeft geen haast. “Ik zou niet liever willen dan dat hij een nieuw contract tekent”, zei Rodgers vorige week. “Maar we zullen zien.”

In afwachting van een toekomstbeslissing werkt Tielemans lustig voort. Modelprof. Het is die erfenis die hij binnen Leicester na wil laten.