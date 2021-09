Thorstvedt: ‘In de vorm van mijn leven’

Vergeet die pijnlijke enkel. Kristian Thorstvedt is topfit en klaar om er vanavond vol tegenaan te gaan tegen Dinamo Zagreb. “Ik ben in de beste vorm van mijn leven”, lacht de Noorse middenvelder van Racing Genk. “Europees en voor eigen publiek. Dit zijn de matchen die je absoluut wil spelen. We hebben een prima eerste wedstrijd gespeeld tegen Rapid en daar willen we nu een vervolg aan breien. Het wordt een zware wedstrijd, we need to step-up our game. Als we ervan uitgaan dat West Ham topfavoriet is om de groep te winnen, dan moeten wij met Dinamo Zagreb knokken voor de tweede plaats. Zeker thuis weten we wat ons te doen staat: winnen.”