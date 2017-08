Thorgan Hazard voorkomt met assist voor Gladbach blamage in Duitse beker

Borussia Mönchengladbach heeft vanavond in de eerste ronde van de Duitse bekercompetitie op de valreep een blamage tegen vierdeklasser Essen vermeden. De Borussen maakten pas in de slotfase een 1-0 achterstand ongedaan.



Essen kwam voor eigen publiek op voorsprong in de 29e minuut via Benjamin Baier. Mönchengladbach, met Thorgan Hazard in de basis, slaagde er niet in zijn dominantie om te zetten in doelpunten. Tien minuten voor tijd lukte invaller Jonas Hofmann dan toch de gelijkmaker, drie minuten later zette Hazard zijn maatje Raffael op weg naar de 1-2. De Rode Duivel werd in de 86e minuut van het veld gehaald.