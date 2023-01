Thorgan Hazard verhuist van Dortmund naar Eindhoven

De speelminuten waren een signaal. Thorgan Hazard (29) kreeg dit seizoen slechts twee basisplaatsen bij Borussia Dortmund en viel twaalf keer in, goed voor 454 minuten.

Hoewel zijn eerste seizoen uitstekend was, heeft Hazard zich nooit helemaal kunnen doorzetten bij Borussia Dortmund. Deels gehinderd door blessures, deels door de zware concurrentie op zijn positie (Julian Brandt, Marco Reus en Giovanni Reyna) en de keuzes van zijn coaches.

Hazard tekende in 2019 een contract in Dortmund op aandringen van trainer Lucien Favre, de Zwitser die hem eerder naar Mönchengladbach had gehaald. “Hij is snel, heeft uithoudingsvermogen en hij is technisch goed.”

Voor de Rode Duivel was zijn transfer naar een Duitse topclub een droom die uitkwam. “Het leek me lange tijd niet realistisch”, zei hij daar eerder over in een interview. “Ik had niet zulke grote ambities. Maar beetje bij beetje ben ik gegroeid en geëvolueerd. Bovendien heb ik samen met mijn entourage altijd de juiste keuze gemaakt. Ik ben trots op mezelf.”

Wellicht staat Hazard nog steeds achter die woorden. Het zijn de omstandigheden die ertoe geleid hebben dat zijn tijd bij Borussia erop zit.

Everton belt niet

Hazard wilde al even nieuwe lucht opsnuiven en had van het bestuur te horen gekregen dat hij bij een goed bod mocht vertrekken. Hij hoopte in eerste instantie op een club uit de Premier League. Die komt er niet. De interesse van Everton was niet concreet.

PSV, dat hem al enkele jaren op de radar had en in 2014 dicht bij zijn komst stond, klopte wel aan bij Hazard en Dortmund. Zij waren op zoek naar een vervanger voor Cody Gakpo en Noni Madueke. De Rode Duivel is een harde werker met een bovengemiddeld voetbal-IQ. “Je moet niet in je comfortzone blijven. Nee, je moet steeds nieuwe uitdagingen zoeken.”

Die heeft hij nu gevonden in Eindhoven. Gisterenmiddag werd hij medisch gekeurd. Hij wordt voor vijf maanden gehuurd en de Eindhovenaren nemen zijn loon over. Bij PSV komt hij terecht in een warm nest, Belgen voelen zich er snel thuis. Denk aan Luc Nilis, Dries Mertens en Maxime Lestienne. Zij worden er nog steeds op handen gedragen.

Met Ruud van Nistelrooij heeft PSV een jonge, ambitieuze coach. Met Hazards ervaring en polyvalentie heeft PSV er een troef bij in de race om de landstitel. Momenteel staat de club derde, met vier punten achterstand op leider Feyenoord. Over zijn plek in het elftal hoeft Hazard zich in principe geen zorgen te maken. De kans is groot dat hij een tandem zal vormen met andere nieuwkomer Patrick van Aanholt op de linkerflank.

Wat er gebeurt als zijn huurcontract in de zomer afloopt, dat ziet Hazard dan wel. Nu staan het plezier en de speelminuten voorop.