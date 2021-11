Thorgan Hazard neemt het op voor zijn broer: ‘Eden is nog altijd wereldklasse’

Zijn ster is tanende, de carrière van Eden Hazard zit (voor even?) in het slop. ‘Hij verdient meer speelminuten bij Real’, vindt broer Thorgan. Hij neemt het vol overtuiging op voor zijn broer. ‘Eden is nog steeds wereldklasse.’

De NBA stond op zijn achterste poten afgelopen week. Superster Nikola Jokic gaf een stevige por in de rug van tegenstander Markieff Morris. Diens tweelingbroer Marcus reageerde op sociale media: “Waited till bro turned his back. Noted.” De ‘Jokic brothers’ maakten op hun beurt een account aan op Twitter en zij bedreigden Marcus Morris in niet mis te verstane woorden. “Je zou het beter zo laten. Als je een stap verder wil gaan, wees zeker dat we op jou wachten.” Broederliefde, het blijft iets speciaals.

Gisteren stond Thorgan Hazard de pers te woord in Tubeke. Natuurlijk konden de vragen over zijn grote broer Eden niet ontbreken.

Het is voor het eerst dat Eden naar België komt omdat hij minuten moet maken. Hoe gaat hij daarmee om?

Thorgan: “Eden komt omdat hij Eden is, tout simplement. Hij is wereldklasse en hij is onze aanvoerder. Het klopt dat hij voor het eerst in zijn carrière op de bank zit bij zijn club. Het is momenteel moeilijk en hij verdient meer speelkansen. Hij moet er nu alles aan doen om uit die situatie te geraken. Ik hoop voor hem dat hij daarin slaagt.”

Moet hij niet vertrekken in de wintermercato?

“Het is zijn trainer of zijn voorzitter die zoiets moet beslissen, niet ik. Momenteel speelt Vinicius op zijn positie en die is in topvorm. Bovendien wint Real Madrid zijn wedstrijden. Ik heb al vaak op de bank gezeten in mijn carrière. De enige raad die ik hem kan geven is: ‘werk hard om de situatie om te draaien’. Ook al is dat moeilijk omdat hij weinig minuten krijgt om zich te bewijzen. Maar soms kan je op vijf minuten een wedstrijd winnen.”

Heeft Eden nog wel het heilige vuur in zich?

“Dat zullen we zaterdag zien. Zo zet ik hem al een beetje onder druk. Als hij speelt tenminste, dat beslist de coach. Op training is Eden alleszins nog dezelfde, dat is altijd zo geweest. Nogmaals: als ik hem kan helpen, zal ik dat doen. Want soms is het niet gemakkelijk om uit zo’n situatie te geraken.”

Volgens de website Transfermarkt ben jij - voor het eerst - waardevoller dan Eden…

“Ik weet niet hoe ze dat berekenen. Maar als ik de kans had om Thorgan Hazard te kopen voor 27 miljoen euro of Eden Hazard voor 25 miljoen euro, zou ik altijd kiezen voor Eden.”

Hij antwoordde sereen op alle vragen. Hij had ze natuurlijk ook verwacht - zeker omdat Eden vandaag niet zal spreken op de persconferentie matchdag -1. Petit frère deed het voortreffelijk.

Natuurlijk had Thorgan Hazard het ook over zijn eigen seizoen. Bij Borussia Dortmund speelde hij slechts twee keer de volle negentig minuten. Er was de keuzepolitiek van de coach, maar ook die vervelende enkelblessure waardoor de polyvalente winger de twee voorbije interlandperiodes miste. Sinds kort is Thorgan Hazard echter helemaal terug. “Ik heb opnieuw minuten in de benen. Het heeft me deugd gedaan om stapsgewijs terug te keren. Ik moest niet opeens een paar matchen na elkaar spelen.”

Bij de Borussen wordt hij op zowat elke positie uitgespeeld. “Onlangs zelfs links achteraan”, grijnsde Hazard. “Als er iemand ontbreekt of als er ergens moet gedepanneerd worden, rekenen ze op mij. Ik heb in de loop der jaren geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. Ik doe wat de coach me vraagt.”

Voorts hoopt Thorgan Hazard “de kwalificatie voor het WK veilig te stellen.” Dat de verwachtingen van de fans hooggespannen zijn, stoort hem niet. “Het publiek is ongeduldig, maar we moeten dat relativeren. We doen er alles aan om te winnen, hé. Alleen zie je dat wedstrijden tegen Spanje, Frankrijk of Italië op details beslist worden. Die waren de voorbije jaren in ons nadeel. Hopelijk is dat de volgende keer niet meer het geval.”

De resultaten van Dortmund waren niet zo goed de laatste tijd. Met welk gemoed zakt Thorgan dan af naar Tubeke? “De nationale ploeg is iets anders. We spelen thuis, nu moeten we het proberen af te maken. En naar hier komen staat me toe om Eden te zien.”