Thompson breekt ongenaakbaar gewaand olympisch record op 100m

Clean sweep voor Jamaica: goud, zilver en brons. Van harte leken de felicitaties aan elkaar niet. “Ik denk dat ik sneller had kunnen lopen als ik niet voor de lijn had gevierd”, zei Thompson. “Er zit nog meer in mij.”

Enkel het wereldrecord van FloJo staat dus nog sinds zaterdag. In aanloop naar de Spelen in Seoel, in 1988, had de Amerikaanse toen ook dat verpulverd. Haar 10.49 van toen staat 33 jaar na datum nog altijd. Geen enkele vrouw is sindsdien nog onder de 10.60 gedoken.

Er hangt een (doping-)waas van verdachtmakingen rond de records van de sierlijke Griffith-Joyner. De dag van het wereldrecord zou er ook veel te veel wind in haar voordeel gestaan hebben. Dat ze er na de Spelen in 1988 plots een punt zette achter carrière, deed haar reputatie alvast geen goed. Op 21 september 1998 overleed de Amerikaanse op haar 38ste in haar slaap. Volgens de lijkschouwer het resultaat van verstikking door een epileptische aanval.