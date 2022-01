Thomas Vermaelen stopt met voetballen en staat op het punt om assistent-bondscoach Rode Duivels te worden

Zeg dat Kevin De Bruyne het enigszins voorspeld heeft. Tijdens een Instagram Live, bijna twee jaar geleden, met Axel Witsel en Romelu Lukaku. Toen die laatste aan De Bruyne vroeg of hij “de taak van Vermaelen” had gezien, klonk het: “Op het EK is die onze assistent-coach.”

Zó snel is het nu ook niet gegaan. Vermaelen bleek afgelopen zomer - na anderhalf jaar afwezigheid bij de Rode Duivels door de strenge coronaregels in Japan - zelfs nog onze beste verdediger. Scherp, slim en even klassevol als altijd.

Beeld BELGA

De bedoeling was om nog een poos door te gaan. Vermaelen droomde luidop van een carrière tot zijn veertigste: “Zou dat niet mooi zijn?” Hij wilde nog het WK in Qatar meemaken. Er afzwaaien als international, op een hoogtepunt.

Nadenken

Maar sinds zijn aflopend contract bij Vissel Kobe in december niet verlengd werd, en de opties nadien niet overeenstemden met zijn verlangens - sportief, privé én financieel - is Vermaelen steeds meer beginnen nadenken over het einde van zijn carrière als profvoetballer. Na Ajax, Arsenal, FC Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe wil je nu eenmaal niet eender waar stoppen.

Komt daarbij dat Roberto Martínez altijd bijzonder hoog heeft opgelopen met de inzichten en de intelligentie van Vermaelen. Nog meer toen die indruk maakte tijdens de trainerscursus die een pak Rode Duivels tegenwoordig volgen. “Niets op aan te merken”, sprak Martínez terloops eens over één van z'n werkstukken.

Dat de Rode Duivels na het vertrek van Shaun Maloney - die vorige maand hoofdcoach werd van het Schotse Hibernian - op zoek zijn naar een nieuwe assistent, maakt van één en één twee. Vermaelen is in Martínez’ ogen de geknipte man. Te meer omdat hij deze groep als geen ander kent. De bondscoach wilde destijds niet toevallig Timmy Simons bij Club Brugge wegplukken om hem bij te staan.

Thomas Vermaelen. Beeld Photo News

Perfecte opstap

Voor Vermaelen, die op het punt staat om op het aanbod van de Belgische voetbalbond in te gaan, is de rol van assistent-bondscoach bovendien de perfecte opstap om op termijn door te groeien tot een volwaardige hoofdtrainer. Zeker omdat de appreciatie voor Martínez wederzijds is. Vermaelen ziet in onze huidige bondscoach een voorbeeld. “Zijn communicatie is super. Hij is niet alleen positief op training en tijdens de wedstrijden, hij zorgt er tegelijk voor dat iedereen scherp blijft. Als het erop aankomt, zal Martínez zeggen waar het op staat. En benoemt hij ook de zaken”, luidde het in het najaar van 2020.

Anderhalf jaar later ziet het ernaar uit dat ze samen de Rode Duivels naar de wereldtitel zullen proberen te leiden.