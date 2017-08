Thomas Van der Plaetsen geeft er de brui aan in tienkamp

Van der Plaetsen, de Europese kampioen van 2016, voelde zich niet 100 procent na een knieblessure. Hij opende vanochtend zijn tienkamp met een evenaring van zijn snelste tijd van dit seizoen op de 100 meter (11.35), goed voor de 30ste plaats. Daarna werd hij met 7m09 (pr 7m80) 26ste in het verspringen. In het kogelstoten kwam hij tot 13m03 (pr 14m32), goed voor een 28ste plaats.



De Oost-Vlaming ging in het hoogspringen bij de eerste poging over 1m90. Daarna probeerde hij het op 1m96, meteen met succes. Maar op 1m99 beet Van der Plaetsen zich drie keer de tanden stuk, zo bleef hij vier centimeter onder zijn beste prestatie van het seizoen. Zijn persoonlijk record bedraagt 2m17. Met zijn 1m99 sprokkelde Van der Plaetsen 767 punten. Hij telde na vier nummers 3.055 punten en was 28ste op 30 nog actieve tienkampers.



In de tussenstand leidt de Fransman Kevin Mayer, de viceolympisch kampioen van Rio de Janeiro, met 3.581 punten. Daarna volgen Kazmirek en zijn landgenoot Rico Freimuth met elk 3.472 punten.