Thomas Pieters strandt op vierde stek in Bridgestone Invitational

Thomas Pieters is er in Akron (Ohio) niet in geslaagd het Bridgestone Invitational golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar) op zijn palmares te brengen. Een matige ronde in 71 slagen, één over par, deed de 25-jarige Antwerpenaar naar de vierde plaats zakken. Hij eindigde met 272 slagen, acht onder par.

In de eindafrekening telt Pieters acht slagen meer dan de Japanner Hideki Matsuyama, die met een sublieme laatste ronde in 61 slagen zijn totaal op 264 bracht. De nummer drie van de wereld won daarmee met vijf slagen voorsprong op de Amerikaan Zach Johnson, die voor aanvang van de laatste ronde de leidersplaats deelde met Pieters. De derde plaats, op zes slagen van de winnaar, was voor de Amerikaan Charley Hoffman. Zijn landgenoot Dustin Johnson, de uittredende kampioen en nummer één van de wereld, werd zeventiende.