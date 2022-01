Thomas Pieters pakt in Abu Dhabi belangrijkste golfzege uit zijn carrière

Thomas Pieters zal vandaag met plezier zijn ranking kijken. Met één zege zal de Antwerpenaar van de 69ste naar de 31ste plek springen. Zijn beste klassement sinds augustus 2017 toen hij 23ste stond. Pieters leek klaar om de top 20 binnen te stormen maar het omgekeerde gebeurde. Hij gleed gestaag naar beneden, met een 131ste plaats in augustus 2021 als dieptepunt.

Niet dat Pieters zich daar meteen zorgen over maakte. Door de coronapandemie koos hij er bewust voor om minder te spelen: hij vond het leven op de golftour geen pretje meer. Te veel tests, te veel quarantaine, te veel reizen zonder zijn gezin.

Zijn vijfde profzege, op de Portugal Masters in november, deed hem weer in de top 100 duiken en na zijn zege op de Abu Dhabi Championships staat hij weer netjes onder de mensen. Hij is de eerste Belg die een Rolex Series-toernooi wint.

Op de banen van Yas Links gaf Pieters met tien onder par het nazien aan de Spanjaard Rafa Cabrera-Bello en de Indiër Shubhankar Sharma, die één slag meer nodig hadden. “Ik had goede controle over de bal en dan is het plezant spelen”, zei Pieters. “Mijn putting was nog niet wat het moest zijn maar ik voelde me toch behoorlijk zelfverzekerd, ook al kwam de concurrentie sterk opzetten. Om alle belangrijke competities te kunnen spelen, moest ik mijn klassement verbeteren en daarom was deze overwinning belangrijk. Ik ben enkele jaren een beetje van de radar verdwenen. Als speler wil je altijd in de top 50 staan en toen ik er uit viel, heb ik dat slecht verteerd. Ik ben blij dat ik er nu weer bij ben. Hopelijk hebben de junioren in België dit gezien. Als kind keek ik zelf altijd naar de grote jongens en dacht ik dat het onmogelijk was voor mij. Tot Nicolas Colsaerts op het toneel verscheen. Hij bewees dat het wel kon. Hij inspireerde me. Hopelijk ik nu ook.”

In Abu Dhabi werd een prijzenpot van 6,2 miljoen euro verdeeld: met 1,2 miljoen euro is Thomas Pieters de grote slokop. Thomas Detry kreeg zo’n 27.000 euro voor zijn 53ste plek, terwijl hij na dag drie nog 37ste stond. Nicolas Colsaerts, die twee weken terug nog in het ziekenhuis lag omdat hij behandeld werd voor een nierziekte, haalde de cut niet.