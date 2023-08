Thomas De Gendt (36) stoomt zich met ‘hittestage’ klaar voor negende Vuelta: ‘Ik heb hier niet voor niets vijf weken liggen zweten’

“Ik ben nu al een hele tijd in Spanje, zo goed als de hele zomer”, zegt Thomas De Gendt. “Het is vaak veertig graden geweest hier in Calpe. Dat helpt om te wennen aan de hitte. Zaterdag zal het ook veertig graden zijn bij de start.”

Thomas De Gendt stapte op 3 juli op zijn fiets voor een tocht van twaalf dagen van Semmerzake naar Calp, in het Zuiden van Spanje. In het gezelschap van Jelle Wallays reed hij 2.002 kilometers, zat hij 67 uur en 15 minuten op de fiets en totaliseerde hij 24.375 hoogtemeters. En elke dag was er tegenwind. “Maar dat was nog het minste.”

Het plan rijpte in het Critérium du Dauphiné. In andere jaren was dat voor Thomas De Gendt de laatste opstap naar de Tour. Maar dit keer niet. De Gendt belde na afloop van de Dauphiné met zijn ploegleider Kurt Van de Wouwer. In dat gesprek zou hij zelf afzeggen voor de Tour.

“Ik had Kurt Van de Wouwer daarvoor al gevraagd of ik op de Tour moest rekenen. Hij wilde geen definitief antwoord geven. Daarom heb ik zelf de knoop doorgehakt, heb ik na de Dauphiné mijn rust genomen en alles op de Vuelta gezet.”

Hij heeft de Tour ook niet gemist, zegt De Gendt. “Ik dacht dat ik het vooral in het begin lastig zou hebben. Dat was niet zo. Ik had toen al het plan om van Semmerzake naar Calpe te rijden. Daar keek ik meer naar uit, wat op zich al een slecht teken was (lacht).”

Er was ook het een en ander te doen bij Lotto-Dstny. De Tour was nog niet begonnen of de ploeg kwam in een het oog van de storm terecht over vermeend grensoverschrijdend gedrag van ploegleider Allan Davis op de sociale netwerksite X. En toen, na zijn opgave in rit dertien, kreeg ook Caleb Ewan de volle laag van CEO Stéphane Heulot. “Ik heb mij daar volledig buiten gehouden”, zegt De Gendt. “Het is al een paar jaar dat ik geen banden meer smeed met andere renners of personeelsleden. Dat maakt het afscheid gemakkelijker.”

Het gebeurde allemaal ver van het bed van De Gendt, die ergens op zijn fiets zat tussen Semmerzake en Calpe. “Het was geen gemakkelijke tocht. Ik heb gelukkig mijn miserie met Jelle Wallays kunnen delen. Het waren lange uren op de fiets. We droegen vijftien kilo bagage mee. Bovendien was het de eerste drie dagen een erg saai parcours. Pas vanaf Clermont-Ferrand werd het mooi. We hebben ons geamuseerd. Na drie, vier dagen zaten we in het ritme van de koers: een rit van zes uur, eten, kleren wassen, slapen, goed ontbijten en op een gepast uur zaten we opnieuw op de fiets.”

Stak het niet dat Victor Campenaerts op het einde van de Tour de prijs voor de Superstrijdlust won, waar 20.000 euro aan verbonden was? In 2017, in een Tour waarin Thomas De Gendt dubbel zoveel in de aanval reed, greep hij nog naast die prijs. In 2017 moest De Gendt het afleggen tegen Warren Barguil. Dit keer haalde Campenaerts het van Thibaut Pinot, een andere Fransman.

De Gendt: “Vooral mijn vrouw Eveline had het daar lastig mee. Ze zei: ‘In 2017 vonden ze dat je nooit meedeed voor de ritzege, nu was dat blijkbaar geen probleem’. Zelf gun ik het Victor, hij heeft dat fantastisch gedaan.”

Straks, in de Vuelta, begint het echte werk weer voor Thomas De Gendt. De goesting is groot. “Ik heb hier niet voor niets al vijf weken liggen zweten. Ik doe trainingsblokken bij een temperatuur van veertig graden. Ik hoop dat dit zijn vruchten afwerpt. Normaal word ik daar beter van.”

Ambitie heeft Thomas De Gendt ook. Hij won twee etappes in de Tour, twee etappes in de Giro en één rit in de Vuelta: “Als ik nog een rit win in de Vuelta, zal ik in elke Grote Ronde twee etappes hebben gewonnen. Dat is dan een double triple. Het zou mooi zijn om dat af te maken.”

Het niveau is hoog, de tegenstand is niet min en Thomas De Gendt is de man van de lange vlucht. Hoe schat hij dan zijn kansen in? “In de Giro zijn ze een stuk of tien keer uit de lange vlucht naar de ritzege gereden. In de Tour was het zeven keer, als ik me niet vergis. Ik zie niet in waarom het in de Vuelta anders zou zijn. Het is nog altijd mogelijk om het peloton te foppen. Op voorwaarde dat je erin gelooft en hard doortrekt.”