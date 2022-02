Thibaut Courtois, misschien wel de beste keeper van de wereld

Als je een strafschop van de allergrootste stopt, haal je de wereldpers. Thibaut Courtois deed dit dinsdag oog in oog met Lionel Messi. Zijn ploeg Real Madrid verloor uiteindelijk toch, maar belangrijker is dat Courtois nu al weken achter elkaar extreem goed scoort bij zowat alle waarnemers. Waar gaat dat stoppen?

‘El muro’, zo noemen ze hem in het Estadio Santiago Bernabéu, waar hij zijn dagelijks brood verdient. De muur. In de Spaanse hoofdstad zijn ze gul met koosnaampjes, want Thibaut Courtois heeft er nog andere: Tintin ligt enigszins voor de hand, maar waar Tarantula (vogelspin) en Tortuga (schildpad) hun oorsprong vinden is een raadsel. Terwijl Pulpo toch meer voor de hand ligt. Octopus. Achtarm. In zijn topdagen – en dat zijn er véél – lijkt Courtois soms meer armen te hebben dan de doorsnee sterveling. Die armen blijken dan ook nog eens uitschuifbaar te zijn. Als tegenstander moet het een verschrikking zijn om één op één te komen staan met een man die zijn lichaam in alle richtingen een verlengstuk kan geven. In mei wordt hij 30, de 94-voudige Rode Duivel. Voor een spits is dat de leeftijd dat het beste stilaan achter de rug ligt, een doelman zit dan pas net voorbij halfweg zijn ­carrière.

Het begon voor Thibaut Nicolas Marc Courtois allemaal nogal onverwacht op 17 april 2009. De eerste doelman van KRC Genk was die dag geschorst en zijn doublures geblesseerd, dus werd er uitgekeken naar een jongen van niet eens 17 jaar. Een kind nog. Maar wel al een reus van 1,99 meter met kolenschoppen van handen, rijp voor zijn leeftijd, opgeleid in de keepershogeschool van het land, bij Guy Martens. Twee jaar later speelde de jongeman van intussen 18 een belangrijke rol bij het behalen van de derde landstitel in Genk. In een rechtstreeks slotduel met concurrent Standard toonde Courtois zich, welja, een muur. Geen doorkomen aan. Koel hoofd, grijpgrage handen, honderd procent gefocust. Winnaar pur sang. Hart op de tong.

Met dat laatste aspect zouden we niet zo lang daarna kennismaken bij de nationale ploeg. Als iets hem niet zinde, mocht de wereld het weten. Bijvoorbeeld over de tactische flaters van de vorige bondscoach.

Hij pakt (bijna) alles

Als u ooit zelf in het doel heeft gestaan, weet u dat dit een zeer ondankbare taak is: 7,32 meter is verdomd breed, 2,44 meter verdomd hoog. Doelmannen voelen snel aan of het hun dagje is. Dan pak je die eerste onmogelijke bal, duik je oog in oog met de vijandige spits het leer nog net op tijd uit diens voeten, krijg je een gevoel van onoverwinnelijkheid.

Ik heb dat zelf meer dan veertig jaar geleden één keer meegemaakt. De hele nacht was ik op stap geweest met vrienden, geen bed gezien. ’s Ochtends ging ik kijken naar het B-elftal, dat gecoacht werd door mijn vader, die enkel gromde na mijn flukse begroeting. ’s Namiddags bleek de eerste doelman spoorloos. “Van Laeken, ’t is aan u!” Was het de alcohol die mij onbevreesd maakte? Had ik oneindig veel geluk die druilerige zondagnamiddag? Of had ik iets meer moeten geloven dat ik het had kunnen waarmaken in dit spelletje? Lang verhaal kort: mijn ploegje, Esquire 78, genoemd naar ons stamcafé en troosteloos voorlaatste in de stand, won met 1-0 van de leider, FC Mar-Key, in de derde afdeling van de Antwerpse Arbeidersvoetbalbond. Ik zweefde, dook, leek wel door het zwerk te vliegen om vervolgens semi-sierlijk met een plof in de modder te belanden. Met de bal veilig in mijn armen. Een uniek gevoel. Letterlijk eenmalig.

Courtois stopt de penalty van Messi. Beeld EPA

Thibaut Courtois pakt bijna wekelijks alles. Kwatongen zullen beweren dat hij in het verleden ook weleens het lief van een ploegmaat bij de nationale ploeg afpakte. Want zo voorspelbaar en betrouwbaar Courtois is in zijn doelgebied, zo wispelturig was hij tot voor kort in zijn privéleven. Met zijn Madrileense ex Marta Domínguez heeft hij een dochter en een zoon: Adriana en Nicolás. Dat hij nu bij Real actief is, komt door hen: hij wilde dichter bij zijn kinderen verblijven. Er zou drie jaar geleden ook ‘iets’ geweest zijn met de zes jaar oudere Spaanse tv-presentatrice Alba Carrillo. Toen hij dat in een radio-interview ontkende, tackelde zij hem met de voeten vooruit in de betere vakbladen met de melding dat hij er maar wat op los vogelt. Sinds vorige zomer is er Mishel Gerzig, een Israëlisch fotomodel van 24.

Totaalpakket

Maar laten we ’t bij voetbal houden. Courtois is niet de sierlijkste doelman. Als hij een bal eenvoudig kan plukken, zal hij geen katachtige sprong wagen. Dan was Jean-Marie Pfaff veel eleganter: mocht de term ‘fotografenbal’ in zijn glorietijd nog niet bestaan hebben, dan had men die voor de Waaslander uitgevonden. Mooi om te zien, veel mooier dan Courtois. Michel Preud’homme was explosiever en communicatief sterker. In vergelijking met zijn illustere voorgangers biedt Thibaut Courtois nog meer bedrijfszekerheid. En een grotere carrière: Chelsea, een geslaagde uitleenbeurt aan Atlético Madrid, opnieuw Chelsea en nu dus Real.

Is hij ook de beste doelman ter wereld? Chauvinisten zullen ongetwijfeld ‘ja’ knikken. Dat zijn ze aan hun status verplicht. Onze keeper, schoonste keeper. Ook columnist José-Vicente Hernaéz van de Spaanse sportkrant Marca, zeg maar het huisblad van de Koninklijke uit Madrid, aarzelde niet in zijn nabeschouwing van het Champions League-duel in het Parc des Princes: ‘Tot en met minuut 93 was er slechts één prins in Parijs: Courtois.’ ‘Vermoedelijk de beste van de wereld’, zo omschreef Hernaéz onze landgenoot verder nog. De aanwezige Real-fans bedachten hem met een staande ovatie. Daar hoefden de veldspelers niet op te rekenen, ook niet de ingevallen Eden Hazard.

Thibaut Courtois (Real Madrid) houdt PSG-spits Neymar van het scoren af, tijdens de achtste finale van de Champions League deze week. Beeld EPA

Wellicht is Courtois op dit ogenblik de compleetste. Niet de elegantste, niet de spectaculairste, niet de imposantste, niet de beste in het uitvoetballen, maar wel een totaalpakket. All-in-number-one. De Duitser Manuel Neuer is al vele jaren absolute wereldtop: lefgozer die zeer present is, zowel om de ballen tegen te houden als om als een soort libero aanvallen op te zetten. Zulke goede voeten heeft Courtois niet. Het is geen toeval dat PSG dinsdagavond druk op hem zette wanneer de bal in zijn richting werd getrapt, hopend op een misstap of -trap. Al durft hij op een begenadigde dag Cristiano Ronaldo uit te kappen, zoals vorig jaar op het EK. Neuer wordt binnenkort wel al 36.

Ook de Braziliaan Ederson doet veel meer dan de ballen tegenhouden. Met zijn linkervoet stuurt die telegeleide projectielen naar zijn ploegmaats die veertig meter verderop staan. Bal op de stropdas, zoals dat in het jargon heet. Zo precies kan Courtois niet voetballen. Qua no-nonsensestijl doet de Belgische nummer 1 nog het meest denken aan de Italiaanse gigant Gianluigi Donnarumma, op zijn 22ste dé uitblinker op Euro 2020.

Laten we er een externe beoordeling bijhalen. Volgens het computerspel FIFA 22 is Thibaut Courtois momenteel de op drie na beste doelman, met een score van 89 op 100. Twee punten minder dan de Sloveen Jan Oblak (Atlético), één minder dan de Duitsers Neuer (Bayern) en Marc André Ter Stegen (Barcelona), ex aequo met Donnarumma (PSG), Alisson (Liverpool) en Ederson (Manchester City). Fijn gezelschap om in te vertoeven. Net zoals het fijn was dat Courtois in 2018 werd uitgeroepen tot Wereldkeeper van het Jaar, een trofee die eerder al aan Jean-Marie Pfaff (1987) en Michel Preud’homme (1994) werd uitgereikt. Het is nog wel een lange weg wil hij in de buurt van de vijf bekroningen van Gianluigi Buffon, Iker Casillas en Manuel Neuer komen.

Een wereldtitel zou daarbij helpen en laat dat nu net de achilleshiel van de erelijst van Courtois zijn: de nationale ploeg. De zogeheten ‘gouden generatie’ heeft nog niets gewonnen en de kans is groot dat dit zo zal blijven. Brons in Rusland als troostprijs, daar doet een jongen met ambitie het niet voor. Dan oogt zijn erelijst bij clubs indrukwekkender: vijf landstitels, vier nationale bekers, één WK voor clubs, één Europa League, plus de individuele bekroningen Wereldkeeper van het Jaar (2018), Belgisch Sportman van het Jaar (2014) en nog wat futieler eremetaal.

Vanavond speelt Real Madrid om negen uur op ­eigen veld tegen degradatiekandidaat Alavès. De eerste naam die op het wedstrijdblad zal worden ingevuld, is die van een Limburgse kerel. Numero uno. Onbetwiste titularis. Zo betrouwbaar als een Zwitsers horloge (dat niet uit een doosje van Mogi Bayat komt). El muro, jazeker.