Thibau Nys meteen derde na drie weken zonder cross

Thibau Nys zal zich zijn cyclocrosstrip naar de VS wel anders hebben voorgesteld. In Waterloo, voor de deur van fietsenconstructeur Trek die de naamsponsor is van het team van pa Sven, miskeek de jonge Nys zich op een bocht, viel hard en brak zijn sleutelbeen. Wat nog een promotour over Fayetteville en Iowa had moeten worden, eindigde een paar dagen na Waterloo op de operatietafel van dokter Toon Claes in Herentals, waar het gebroken sleutelbeen met een plaatje werd gehecht.

Zo’n plaatje doet blijkbaar wonderen. Amper vier dagen na zijn operatie postte de jonge Nys al een foto van zichzelf fietsend op de weg. Niet op de foto, maar ook gedaan: die dag reed hij zelfs over kasseien. Gewoon, omdat het kon.

Over de staat van zijn sleutelbeen kon Thibau Nys kort zijn. “Dat staat aan elkaar. Pijn? Er staat een plaatje op, dat voel je dan niet meer. Ik heb ondertussen een keer een paal meegepakt met de linkerschouder, waar de breuk zat. Dat voelde zoals mijn rechterschouder. Ik kan niet meer voelen dat ik iets gebroken heb. De spieren hebben wel een harde klap gekregen, en er is een wonde. Maar vier dagen na mijn operatie kon ik over kasseien rijden. Motorcrossers rijden na vijf, zes dagen alweer een GP. Dan valt fietsen goed mee.”

Wat ook meeviel: de rentree van Thibau Nys in competitie na drie weken zonder cross. Op de lastige Koppenberg eindigde Nys derde, na de Nederlandse wereldkampioen bij de beloften Pim Ronhaar en na de Brit Cameron Mason, op wie Nys in de slotronde nog 25 seconden goedmaakte.

“Derde worden was mijn plek vandaag”, zei Thibau Nys. “De Koppenberg is een van de zwaarste crossen van het seizoen. Ik had een goed gevoel, ik ben voorzichtig gestart. Na een ronde of twee liep het goed los, kon ik mijn ding doen en had ik het gevoel dat er power op zat. Ik wilde zeker de Koppenberg rijden voor ik naar het EK zou vertrekken. Zo weet ik waar ik sta.”

Waar dat dan is? Nys: “Ik ben nog niet top, er is nog marge om te groeien. Er moet nog wat wedstrijdritme bij, nog wat harde crossen, tegen de kerstperiode zal ik er echt staan. Ik heb een paar koersen gemist, maar een grote achterstand heb ik niet opgelopen.”

Volgende week in Drenthe neemt Thibau Nys deel aan het Europees kampioenschap bij de beloften. Hij is Europees beloftekampioen op de weg. Voor een tweede trui heeft de jonge Nys ook ambitie. “Ik ga voor het hoogst haalbare. Dat moet als je een kampioenschap rijdt. Ik weet dat het niveau heel hoog ligt. Een aantal jongens die niet op de Koppenberg waren, gaan op het EK zeker een rol spelen.”

En wat vindt zijn vader Sven Nys daar dan van? “Ik weet dat Thibau een goede revalidatie heeft gehad”, zegt die. “Maar of zijn huidige niveau al genoeg is om de komende weken mee te spelen voor de overwinning weet ik niet. Wat het EK betreft moet ik hem geregeld met zijn voeten op de grond zetten. Vergeet niet, drie weken geleden lag hij onder narcose in het ziekenhuis. Hij mag ambitieus zijn, maar we mogen het niveau van de beloften niet onderschatten. Als hij op de Koppenberg derde kan worden, kan hij op het EK ook meedoen voor het podium.”