Thibau Nys met succes geopereerd. ‘Ik heb veel geluk gehad’

Gisterochtend landde hij in Zaventem, vandaar ging het meteen naar het AZ in Herentals, waar hij in de namiddag geopereerd werd door dokter Toon Claes. Die bevestigde dat het om “een heel mooie breuk” ging. Er werd toch gekozen voor een operatie “om het herstel te versnellen”.

Nys zei bij zijn aankomst in België dat hij zich best oké voelde. “Ik heb de vlucht goed verteerd en heb goed kunnen slapen. Ik heb ik weinig of geen pijn.” Dat is een klein wonder, want Nys maakte een flinke smak in Waterloo. “Het zag er heel vies uit”, zei hij zelf. “Het was een akelig moment toen ik recht op die nadar afreed. Ik heb veel geluk gehad, want voor hetzelfde geld knalde ik er vol met mijn hoofd tegen en stond ik hier misschien niet.”

Nys hoopt volgende week alweer te kunnen trainen. In het beste geval zou hij over vier weken opnieuw kunnen koersen, maar dat is afhankelijk van hoe snel de wonde geneest, hoeveel pijn hij heeft en hoe mobiel zijn arm is. Nys bracht de nacht door in het ziekenhuis en mag vandaag naar huis.