Thiam na geslaagde WK-test in Oordegem: ‘Blij dat ik uit mijn comfortzone ben gekomen’

Twee maanden heeft Nafi Thiam (27) om alles op punt te stellen voor het WK in Eugene, Oregon. Vorige week begon ze aan het seizoen met de 100 meter horden tijdens de Flanders Cup in Lokeren. Haar tijd van 13.58 stelde de olympische kampioene gerust, maar door veranderingen aan haar techniek wil ze die proef op 11 juni in Leiden herhalen.

Zaterdag tijdens de IFAM-meeting in Oordegem koos de Naamse voor een 200 meter. In het Putbosstadion spurtte ze bij een gunstige rugwind naar 24.37, een evenaring van haar record. Meteen klaarde het gezicht van Thiam op.

“Of ik verbaasd ben over mijn tijd? Ja en neen. Ik wist wel dat ik beter was dan vorig jaar, maar het is toch altijd afwachten wat zo’n eerste race zal geven. Mijn start was niet wat het moest zijn, het vervolg was best oké. Ik ben niet gekraakt. De 200 meter is echt niet mijn favoriete nummer, maar ik wilde het toch één keer doen voor het WK. Ik ben blij dat ik uit mijn comfortzone ben gekomen. Als ik een betere 200 en 800 meter loop, en tegelijk op niveau presteer in mijn beste proeven, dan kan ik mijn totaalscore serieus verbeteren. Dat is althans het doel.”

Tot het WK legt Thiam de klemtoon op drie technische nummers: de 100 meter horden, het hoog- en het verspringen. “Als ik op die proeven een foutje maak, kan me dat veel punten kosten. Daarom wil ik die nog twee keer testen voor het WK.”

Over haar rug klaagde Thiam niet. In het voorjaar vreesde ze nog voor een forfait voor het WK. “Tijdens de loopnummers heb ik er geen last van. Ik ben nog niet helemaal klaar om in competitie op springnummers uit te komen, maar over twee weken wel. Zo is de planning opgesteld.”