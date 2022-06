Thiam en Broeders vliegen in Parijs: ‘Dit geeft vertrouwen voor het WK’

“Ik ben een competitiebeest. In zo’n ambiance kan ik me uitleven. Ik kan me meten met de allerbeste atleten in hun discipline, dan wil je het vanzelf goed doen.”

Ook al wees de thermometer 37 graden aan in het Stade Charléty, toch ging Nafi Thiam (27) tot het uiterste in de Diamond League. Parijs is nu eenmaal niet Leiden, Oordegem of Lokeren. Ongeveer 14.000 toeschouwers vulden de tribunes. “Cool. Zo veel publiek, dat miste ik toch wel in Tokio.”

Voor Roger Lespagnard was dat een detail. In Parijs ging de trainer uit van een sprong rond 1,90 meter. Hij zat er niet ver naast: Thiam haalde 1,92 meter. Geen persoonlijk record (dat staat sinds 2019 op 2,02 meter) maar beter dan gedacht, zei ze.

“Dinsdag trainde ik voor het eerst sinds lang met een volledige aanloop. Een catastrofe. Ik wist vooraf dus echt niet wat te verwachten. Het kon alle kanten uit. Ik wist dat ik fysiek wel oké was, maar ik kon niet veel op techniek trainen. Gelukkig ging het goed. Dit is wat ik nodig had. Het geeft me vertrouwen voor het vervolg.”

Trillende lat

Tot 1,84 meter sprong Thiam foutloos; op 1,88 meter had ze twee pogingen nodig; op 1,92 meter ging ze er weer van de eerste keer over, al trilde de lat; 1,95 meter was nog te veel gevraagd, dat had haar wel een ticket voor het hoogspringen op het EK atletiek in augustus opgeleverd. “Wist ik niet. Voor mij is dat ook geen prioriteit. Mijn focus ligt op de zevenkamp en het WK in juli.”

Thiam zei het met de glimlach. 1,92 meter mag dan ver onder haar persoonlijk record van 2,02 meter (juni 2019) zijn, ze evenaarde wel haar resultaat van de Spelen in Tokio en de Memorial Van Damme in september 2021. “Dat ik na al die ellende met mijn rug en met een beperkt aantal trainingen van de eerste keer 1,92 meter haal, een evenaring van mijn seizoensbeste van 2021, betekent dat ik op het WK nog hoger moet kunnen. Wie weet doe ik er op de meeting in Luik al wat centimeters bij. Ik weet dat ik op het juiste spoor zit. Ik heb alleen nog herhalingen nodig.”

Komend weekend op het BK atletiek in Gentbrugge treedt Thiam aan op de 100 meter horden en in het verspringen, een proef die haar rug toch sterk belast, zo bleek vorige week in Leiden. “De dag erna zat mijn rug een beetje vast, maar de kine heeft die snel los gekregen. Het was ook al lang geleden dat ik nog eens zes keer na elkaar voluit sprong. Bij het hoogspringen voel ik het meestal tijdens de competitie zelf. Het is oké nu en dat stelt me gerust. Ik was altijd bang dat mijn lichaam het niet zou houden. Ik weet dat mijn blessure nog geen 100 procent genezen is, maar met preventieve oefeningen lukt het wel.”

Thiam eindigde uiteindelijk als zevende in Parijs. De winst ging naar de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh met een beste wereldjaarprestatie van 2,01 meter.

Late inschrijving

Belgen die triomfeerden op een Diamond League-meeting, ze zijn op één hand te tellen. Kevin Borlée was de eerste, in 2012 in Brussel. Philip Milanov smeet zijn discus het verst in 2015 (Londen), 2016 (Lausanne) en 2017 (Shanghai). En Nafi Thiam sprong in 2019 naar een Belgische record in Birmingham, goed voor de zege. Polsstokspringer Ben Broeders voegt zich nu bij dat illustere gezelschap.

De 26-jarige Leuvenaar had Parijs eigenlijk niet in zijn planning opgenomen. Maar toen hij constateerde dat springwonder Armand Duplantis en de Amerikanen pasten voor Parijs schreef Broeders zich in zeven haasten in. Van Oslo ging het naar de Franse hoofdstad. Zijn sessie bij de kinesist moest wachten.

“Ik ben met één reden naar Parijs gekomen”, zei Broeders, “en dat is om te winnen. Meestal doe ik mee om zo hoog mogelijk te springen, maar nu ging het me om de winst. Ik heb dat in mijn hoofd gestoken en het is episch dat ik het dan ook kon afmaken. Hoeveel kansen krijg ik om zo’n prestigieuze competitie te winnen?” Tegelijk wilde hij zich tonen aan potentiële sponsors. Zijn contract bij sportartikelenfabrikant Puma loopt dit jaar af en het is niet zeker of dat wordt verlengd.

Ben Broeders gaat over 5,80 meter, goed voor de zege en een cheque van 10.000 dollar. Beeld Photo News

In het Stade Charléty gaf hij Renaud Lavillenie zaterdag het nakijken. De ex-olympische kampioen had twee pogingen nodig op 5,80 meter, Broeders klaarde de klus al bij zijn eerste: het verschil tussen plek één en twee. “Ik ben tevreden met 5,80 meter want het was ongelooflijk warm in het stadion”, pufte hij. “De opwarming alleen al was afmattend. Na een lange dag ben ik echt pompaf.”

Broeders, die tussen de competities door stage loopt als apotheker, is op dreef. Vorige week stelde hij zijn Belgisch record al voor de vierde keer scherper (5,85 meter). Dat belooft voor het WK. Broeders blijft echter realistisch. “Dit geeft zeker vertrouwen, maar eerst moet ik op het WK nog de kwalificaties overleven. In Eugene wil ik 5,90 meter springen en dan is er geen reden waarom ik niet voor de prijzen zou meedoen.”

Komend weekend treedt Broeders aan op het BK, vervolgens trekt hij naar Stockholm voor een nieuwe Diamond League-meeting. Wie weet kan hij daar weer een winstpremie van 10.000 dollar ophalen. Broeders: “Wat ik ermee ga doen? Mijn vriendin Femke Bol (een Nederlandse veelwinnaar op de 400 meter, VH) zal wel zeggen dat ik het op de vakantiespaarboek moet zetten.”