Theuns solliciteert naar WK-ticket

"Als je tweede wordt, kun je ook winnen. Dat is de volgende stap." Profetische woorden sprak Edward Theuns (26) woensdag in Ardooie. Vierentwintig uur later spurtte hij doodleuk Sagan, Groenewegen en co. zoek. Oerkreet. Twee gebalde vuisten. Knuffel met locomotief Jasper Stuyven. En dan, onvermijdelijk: de tranen. "Van opluchting, na een mentaal en emotioneel zware periode. Ik kom van heel ver." Zelfs de Limburgse hemel huilde mee. "Dit is voor alle mensen die in mij zijn blijven geloven en me oppepten als het me eens wat minder goed afging. Bedankt."

